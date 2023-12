SKAM Italia 6 a gennaio su Netflix, il teaser trailer e i primi dettagli sulla trama

Il 2024 di Netflix si aprirà con l’arrivo dell’attesa sesta stagione di SKAM Italia. Il cult generazionale debutterà in Italia il 18 gennaio 2024 solo su Netflix che ne ha preso i diritti in esclusiva dopo che la serie era originariamente nata su TimVision con la storica prima stagione che era costruita, come il format originale, con clip pubblicate sul web e poi raccolte in un’unica puntata. La sesta stagione avrà al centro il personaggio di Asia interpretata da Nicole Rossi, entrata nel cast soltanto nella quinta stagione e diventata famosa con Il Collegio.

SKAM Italia 6 le anticipazioni sulla trama

La sesta stagione di SKAM Italia sarà quindi dedicata alla storia di Asia, confermando la formula della serie che prevede come ogni stagione sia dedicata a un tema e a un personaggio diversi. I nuovi episodi dal 18 gennaio su Netflix Italia, racconteranno come Asia, una ragazza dal carattere forte, dal grande carisma, sempre determinata, dovrà fare i conti con se stessa e le sue fragilità e affrontare importanti sfide.

L’amicizia con le componenti del gruppo delle Rebelde sarà cruciale per lei per affrontare le sue battaglie e si intreccerà con la vita di nuovi personaggi che saranno importanti nel suo percorso, tra cui Giulio, interpretato da Andrea Palma. La sesta stagione di SKAM è scritta da Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo e Elisa Zagaria, mentre è diretta da Tiziano Russo.

SKAM Italia 6 il teaser trailer

SKAM Italia 6 il cast tra novità e conferme

La forza di SKAM Italia è ovviamente rappresentata dal suo gruppo di giovani protagonisti. Oltre a Nicole Rossi nei panni di Asia nella nuova stagione di SKAM ci sarà Francesco Centorame che interpreta Elia, protagonista dellaquinta stagione con la vicenda del micropene. Torneranno Lea Gavino nei panni di Viola, ma anche volti storici come quelli di Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino).

Nel cast ci saranno anche Maria Camilla Brandenburg che interpreta Rebecca, Benedetta Santibelli che è Fiorella, Cosimo Longo è Jorge, Yothin Ciavenzani è Munny. Due le novità Andrea Palma nei panni di Giulio e Leo Rivosecchi in quelli di Beniamino. Il primo lo abbiamo visto in Le Otto Montagne, mentre il secondo classe 1999 ha recitato in Prisma.