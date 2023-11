Obliterated su Netflix: Una Notte da Leoni incontra Fubar… Recensione, trama e cast della serie

Folle, scorretta, adrenalinica, spettacolare, Obliterated (non a caso sottotitolata in italiano Una notte da panico) è una nuova serie tv disponibile dal 30 novembre su Netflix. Divertimento action allo stato puro, Obliterated è stata creata dal trio dietro Cobra Kai Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, prodotta da Sony Pictures Television per Netflix. E il progetto di questa serie tv nasce addirittura nel 2019 quando venne ordinata da TBS in 10 episodi, poi ridotti a 8 nel passaggio su Netflix. Scopriamo perché è da non perdere.

Obliterated, la trama

Una squadra speciale che unisce esperti di diversi settori dell’esercito americano e della CIA, viene mandata per lavorare sotto copertura a Las Vegas e sventare la minaccia di una bomba nucleare pronta a far esplodere la città. Convinti di aver portato a termine la missione e fermato i terroristi, i membri del team festeggiano tra alcol e droga, ma improvvisamente scoprono che la bomba era finta ed è pronta a esplodere il mattino successivo. Riusciranno a rimettersi in sesto e salvare la città?

Obliterated, la recensione

Il titolo scelto per l’articolo già dice tutto: Obliterated è la serie che potrebbe nascere da un’improbabile relazione tra Fubar, la serie con Arnold Schwarzenegger, e la trilogia di una Notte da Leoni. Una commedia estrema e sboccata che incontra un action esagerato. E proprio per questo è godimento allo stato puro, intrattenimento action caotico mixato con una comicità scorretta e provocatoria, il tutto tipicamente americano. Talmente tipico che i nemici sono Russi e di mezzo c’è una bomba nucleare, nemmeno fossimo negli anni ’80.

Un ritmo frenetico e qualche dosato colpo di scena, la rendono il binge watching ideale per il weekend. Una di quelle serie o di quei film con cui spegni il cervello e lo riponi in un cassetto per goderti quello che stai vedendo, senza troppi pregiudizi e senza alzare il dito mignolo della mano destra, con modalità tipicamente snob. Bastano le prime scene nella piscina di un hotel di Las Vegas, i corpi maschili e femminili ostentati e usati, i riferimenti espliciti e sessualmente spinti per far capire al pubblico se è una serie che hanno o meno voglia di vedere. Un action scritto per ironizzare sul genere, in cui i personaggi si prendono dannatamente sul serio.

Una rara serie tv vietata ai minori che non risparmia nulla e mette in scena esattamente quello che ti aspetti vedendo una serie su un gruppo di soldati e agenti speciali che cerca di salvare Las Vegas da drogati e ubriachi. Cosa potrebbe andare male? Tutto. Ma alla fine siamo tutti consapevoli che la situazione sarà risolta.

Obliterated, il cast

Tanti volti già visti nel mondo delle serie tv sono tra i protagonisti di Obliterated. Nel cast della serie troviamo infatti Nick Zano (Legends of Tomorrow), Shelley Henning che è stata Miss Teen USA 2004 e nel cast di Teen Wolf e The Secret Circle, i veterani C. Thomas Howell (Southland, Criminal Minds, Animal Kingdom, The Punisher), Carl Lumbly (La caduta della casa degli Huser) e David Costabile (Billions).

Obliterated Una Notte da Panico le immagini della serie Netflix Guarda le altre 6 fotografie →

Nick Zano è Chad McKnight, Navy SEAL e leader d’azione

Shelley Henning è Ava Winters, agente CIA e responsabile della squadra

Terrence Terrell è Trunk

Alyson Gorske è Lana

Eugene Kim è Paul Yung, pilota

Paola Lazaro è Angela Gomez, cecchino dei marine

Kimi Rutledge è Maya Lerner, l’esperta di tecnologia

Carl Lumbly è il direttore della CIA

David Costabile è Maddox

Obliterated, quante puntate sono

Una notte da panico – Obliterated ha 8 puntate con una durata variabile tra i 45 e i 55 minuti.

Obliterated, dove vedere la serie

La serie è disponibile su Netflix dalle 9:01 del 30 novembre.

Obliterated 2 si farà?

La formula da “una notte da panico” come nel sottotitolo italiano, forse è irripetibile, ma questa banda di eroi ha tutte le carte in regola per regalare nuove avventure al pubblico, trovando una formula giusta per non rendere ripetitivo il politicamente scorretto.