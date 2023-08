Il mese di Agosto di Netflix Italia è inaugurato dall’arrivo di un cofanetto che farà felici i giovani adulti abbonati alla piattaforma facendoli tornare adolescenti: arriva Paso Adelante serie cult spagnola dei primi anni 2000. E poi nel corso del mese arrivano le nuove puntate di Avvocato di Difesa e del sexy thriller Fascino Fatale, la seconda stagione di Heartsopper e il mese si chiude con un altro cult: One Piece, il manga trasformato in serie live action. Ma scopriamo insieme le serie tv da vedere ad agosto su Netflix.

Netflix Agosto 2023 le serie tv in arrivo

1 Martedì

Paso Adelante: cofanetto con le 6 stagioni della serie spagnola ambientata all’interno di una scuola di arti drammatiche, cult degli anni 2000.

3 Giovedì

Heartstopper s.2: seconda stagione per la serie romantica che racconta la scoperta dell’amore tra Nick e Charlie, studenti del liceo alle prese con le loro prime esperienze. Nel corso della stagione i ragazzi passeranno alcuni giorni a Parigi durante una gita scolastica, avranno un ballo da organizzare e nuove sfide tra amore e amicizia.

Avvocato di Difesa s.2B: ultimi 5 episodi per la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Michael Connelly. Puntate maggiormente concentrate all’interno dell’aula di tribunale nella risoluzione del caso.

Choona s.1: serie indiana con al centro un improbabile gruppo che trova in un politico un nemico comune da sconfiggere costi quel che costi

4 Venerdì

Fascino Fatale 1B: seconda parte per il giallo sudafricano sensuale, l’avventura di una notte si trasforma in una relazione segreta difficile da gestire.

10 Giovedì

Painkiller, miniserie: tratta dal libro Pain Killer: L’impero dell’inganno e la grande epidemia americana di oppiacei di Barry Meier e dall’articolo The Family That Built an Empire of Pain del New Yorker di Patrick Radden Keefe. Al centro le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America rivisto in forma romanzata con le storie dei responsabili, delle vittime e di chi cerca la verità.

11 Venerdì

Pending Train s.1, serie giapponese con al centro un parrucchiere che si ritrova bloccato a bordo di un treno che finisce in un futuro senza acqua, cibo o mezzi di comunicazione.

16 Mercoledì

Jodie, il prescelto s.1: serie messicana con al centro un bambino che vive in California che scopre di avere le stesse capacità di Gesù e dovrà decidere se affrontare o meno il destino per lui previsto.

17 Giovedì

The UpShaws, quarta parte: nuovi episodi per questa commedia con al centro una famiglia nera della classe operaia

18 Venerdì

Mask Girl s.1: serie coreana con al centro Kim Mo-mi che di giorno lavora in un ufficio insicura di se e del proprio aspetto e di notte è una streamer mascherata

24 Giovedì

Ragnarok s.3 nuove puntate per il dramma basato sulla mitologia scandinava

Who is Erin Carter? s.1: un’insegnante inglese a Barcellona si ritrova in una rapina a mano armata che farà riemergere il suo passato violento

31 Giovedì

One Piece s.1: debutta su Netflix la serie live action tratta dal manga più venduto della storia del Giappone. Monkey D. Luffy sogna una vita diversa e ricca di avventure, lascia il suo villaggio per andare alla ricerca del tesoro One Piece e diventare il re dei pirati.

Netflix Agosto 2023 i titoli anime e animazione

1 – Paprika – Sognando un sogno; Grizzy e i Lemmings s.3

7 – La casa delle bambole di Gabby s.8

10 – Mech Cadets s.1

17 – Mio Papà a caccia di alieni s.2

24 – Baki Hanma s.2B

28 – Il Potere delle principesse

Netflix Agosto 2023: documentari, reality e show

Prosegue nel corso del mese di Agosto l’appuntamento su Netflix con il ciclo di documentari Untold. Il 1° agosto arriva quello dedicato a Jake Paul, la settimana successiva, martedì 8 agosto, è la volta di Johnny Football, il 15 agosto Lo scandalo doping nella Bay Area e il 22 Swamp Kings. Tra i documentari del mese c’è Mark Cavendish In corsa contro il Tempo il 2 agosto e lo stesso giorno arriva anche Poisoned: Il pericolo nel piatto.

Per le docu-serie il 3 agosto è la volta di Le Ultime ore di Mario Biondo, il cameraman palermitano marito della conduttrice spagnola Raquel Sancez Silva, trovato morto nel suo appartamento a Madrid il 30 maggio 2013, archiviato come un suicidio dalle procure spagnole e italiane, si posta ancora dietro un alone di mistero. Mercoledì 9 arriva Ladies First: La storia delle donne nell’Hip Hop mentre il 16 la miniserie Deep contro Heard.

Tra i reality e gli show in arrivo ad agosto la quarta stagione di Nailed It! La grande sfida, martedì 8 agosto è la volta di Zombieverso un reality coreano in cui un gruppo di persone deve affrontare un’invasione zombie. Infine il 22 arriva Lighthouse un programma giapponese.