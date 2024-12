La seconda stagione di The Bad Guy, disponibile su Prime Video dal 5 dicembre (prossimamente in chiaro su Rai 2) riparte esattamente dalla scena con cui si era conclusa la prima stagione. Da quel punto tutto è destinato a evolversi e i diversi personaggi in gioco cambieranno in relazione alla loro vicinanza o meno con Nino Scotellaro/Balduccio Remora, i due volti di Luigi Lo Cascio. Come Mariano Suro, Leonarda Scotellaro e Teresa Suro, rispettivamente interpretati da Antonio Catania, Selene Caramazza e Giulia Maenza, che abbiamo incontrato per parlare dei loro personaggi.

Mariano Suro è un uomo in fuga, un latitante, un mafioso che è anche un po’ infermiere, che sa come curarsi, sa come sopravvivere è preparato per affrontare qualsiasi cosa ma” non è il peggiore di tutti, c’è anche chi fa peggio, politici corrotti. Lui fa il criminale, ma nel tentativo di sopravvivere scopre altre sue qualità”.

Giulia Maenza interpreta Teresa Suro, figlia di Mariano, che ha un rapporto complicato con il padre e che in questa stagione vedremo cambiare molto. “Prende coscienza della sua forza, del suo valore. La sua sofferenza, tutta la sua fragilità che vediamo anche nelle scene più forti, traspare. Una delle cose più complicate è stata proprio mantenere quel lato emotivo nelle scene più dure. Queste emozioni derivano dal fatto che si è sempre sentita l’ultima ruota del carro in una famiglia di donne forte. In questi nuovi episodi assistiamo finalmente a un vero dialogo tra padre e figlia e vedremo come sarà se sarà pacifico. Lavorare con Antonio e confrontarmi con lui è stato molto bello, provare insieme a costruire questo legame”.

“Alla fine i padri sono sempre responsabili in qualche modo delle scelte dei figli” ha aggiunto Antonio Catania “le più grandi ferite arrivano da loro”.

Le foto di The Bad Guy 2, la seconda stagione, su Prime Video Guarda le altre 27 fotografie →

“Voglio ringraziare gli sceneggiatori perché hanno fatto un grandissimo lavoro su Leonarda” ha detto Selene Caramazza “l’obiettivo era cercare di dare una certa profondità al personaggio. Nella prima l’abbiamo vista sempre molto tosta, una donna che combatte dentro l’arma dei Carabinieri, che deve sfuggire all’ombra ingombrante del fratello. In questa seconda stagione emerge la sua fragilità, si nota una sorta di rabbia emotiva derivante da tutto quello che le succede, le capitano una cosa dietro l’altra ed è come se fosse sempre in apnea”.

E poi si porta dietro il senso di colpa per aver arrestato il fratello. Nino Scotellaro per tutti è una sorta di fantasma di cui è impossibile liberarsi in questa seconda stagione di The Bad Guy. “Insieme ai registi ci piaceva l’idea di seminare questa mancanza, di lasciar trasparire questo sentore. Il legame tra Nino e Leonarda è forte anche se non è più fisico. E poi Leonarda è molto simile a Nino e questa cosa fa ridere ma determina il loro rapporto”.