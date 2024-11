Prime Video, tutte le serie tv in uscita a dicembre 2024

A dicembre 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con qualche novità dal mondo delle serie TV e i soliti tanti film che originali, prime visioni o datati, che caratterizzano il suo catalogo. Scopriamo però le nuove serie tv su Prime Video a novembre 2024.

Le serie tv su Prime Video a dicembre 2024

Prime Video anche a dicembre 2024 non abbonda nei rilasci, preferendo una strategia fatta di pochi titoli da valorizzare piuttosto che massiccia. Dopo il passaggio in chiaro su Rai 2 della prima stagione, dal 5 dicembre arriva il secondo capitolo di The Bad Guy con la novità di Stefano Accorsi accanto a Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Tra le novità del catalogo delle serie tv di Prime Video segnaliamo l’arrivo del cofanetto di The 100 il 1 dicembre e le 5 stagioni di Il Maresciallo Rocca il 29 dicembre.

1 domenica – The 100 s.1-7

s.1-7 5 giovedì – The Bad Guy s.2

s.2 6 venerdì – The Sticky – Il grande furto s.1

s.1 10 martedì – Secret Level s.1 (primi episodi, i restanti il 17 dicembre)

s.1 (primi episodi, i restanti il 17 dicembre) 14 sabato – The Mentalist s.1-7 (ultimo giorno)

s.1-7 (ultimo giorno) 15 domenica – L’uomo tigre s.4

s.4 20 venerdì – One Piece s.4-5

s.4-5 29 domenica – Il Maresciallo Rocca s.1-5

s.1-5 31 martedì – Sherlock s.1-4 (ultimo giorno)

The Bad Guy – seconda stagione – il 5 dicembre

Seconda stagione per The Bad Guy, irriverente mafia drama con Luigi Lo Cascio nei panni di un magistrato che dopo esser stato incastrato e ritenuto morto, si trasforma in un mafioso per fermare il famigerato padrino Suro. In questi nuovi episodi la ricerca dell’archivio di Suro con i suoi segreti e i collegamenti tra la mafia e lo stato, innesca una lotta tra le varie forze in campo dalle forze dell’ordine ai mafiosi. I sei episodi tutti disponibile il 5 dicembre.

The Sitcky-Il grande furto – prima stagione – il 6 dicembre

The Sticky – Il grande furto è una dark comedy in sei episodi ispirata a un furto di sciroppo d’acero, realmente accaduto in Canada nel 2012. La serie segue le vicende di Ruth Landry (Margo Martindale), tenace coltivatrice di sciroppo d’acero di mezza età che, quando le autorità minacciano di portarle via tutto ciò che ama, decide di darsi al crimine. Farà squadra con un mafioso di Boston dal carattere irascibile (Chris Diamantopoulos) e con una gentile guardia di sicurezza franco-canadese (Guillaume Cyr) per portare a termine un furto multimilionario alle riserve di sciroppo d’acero del Quebec.

Secret Level – prima stagione – dal 10 dicembre

Secret Level è una serie animata che conduce nelle diverse storie dei videogame. Creata dagli autori di Love, Death + Robots, è una serie antologica di animazione per adulti con storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. I 15 episodi saranno rilasciati in due blocchi, il primo il 10 dicembre e il secondo il 17. Creata da Tim Miller, che è anche executive producer, Secret Level riunisce un cast leggendario di doppiatori originali che include Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Heaven Hart, Emily Swallow, Gabriel Luna, Ricky Whittle, Patrick Schwarzenegger, Merle Dandridge, Claudia Doumit, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Clive Standen, Laura Bailey, e Michael Beach.

Prime Video dicembre 2024 oltre le serie tv

Non solo serie tv a dicembre 2024 su Prime Video. La piattaforma come ogni mese carica tantissimi film che sono un po’ il suo punto di forza. Arrivano film storici come Ben-Hur, Quinto Potere, la collezione della Pantera Rosa, altri più recenti come Inception, la saga Pets e quella di Una Notte da Leoni. Arriva anche il titolo originale E’ colpa tua? seguito di E’ colpa mia? e lo speciale Jack Whitehall Missione Natale in cui il comico inglese sarà affiancato da Michael Bublé, Dave Bautista, Rebel Wilson, Jimmy Fallon, Daisy May Cooper e Tom Davies. In questo film Whitehall si ritrova bloccato negli Stati Uniti con solo quattro giorni a disposizione per riuscire a tornare nel Regno Unito in tempo per Natale. Jack intraprende così un viaggio incredibile e, secondo alcuni, inverosimile che coinvolge aerei, treni, slitte trainate da husky e bob. Una serie di personaggi famosi, opportunamente collocati, aiuteranno (e ostacoleranno) Jack ad orientarsi nel caos natalizio, nel tentativo di tornare a casa in tempo. Nel corso del mese ci sarà anche il game con un premio da 5 milioni di dollari Beast Games in cui 1000 concorrenti si sfidano in una serie di prove.