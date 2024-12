La saga di Nino Scotellaro in queste settimana è diventata cosa nota anche al pubblico della tv free, ma per chi attende con ansia The Bad Guy 2 è finalmente giunto il momento: la seconda stagione della serie di Prime Video è pronta a sorprendere, divertire ed emozionare chi ha già visto la prima stagione ed è rimasto con il fiato sospeso fino all’ultima scena. Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi sono pronti a tornare e vestire i panni dei loro personaggi, affiancati anche da alcune new entry, tra cui spiccano Stefano Accorsi e Carolina Crescentini: curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce The Bad Guy 2?

La seconda stagione di The Bad Guy, presentata in anteprima alla 22ª edizione di Alice nella Città, è disponibile da giovedì 5 dicembre 2024 in esclusiva su Prime Video.

The Bad Guy 2, la serie

Nino Scotellaro (Lo Cascio) ha lottato una vita per arrivare a Mariano Suro (Antonio Catania), il Capo dei Capi di Cosa nostra, senza mai riuscirci. E ora che si trova davanti a lui, con la falsa identità di Balduccio Remora, “cugino dell’America del Sud”, è pronto a vendicarsi.

Con lui c’è Teresa (Giulia Maenza), la figlia ultimogenita del boss, stessi sentimenti di rivalsa e un unico obiettivo: uccidere suo padre. Ma quando Suro capisce che di fronte ha l’ex magistrato che lo ha perseguitato per una vita, fa leva sulla sua sete di verità: non ha agito da solo e lo dimostrano anni di intercettazioni con pezzi grossi dello Stato contenute in un archivio che ora, il fidato Calogero sta per portare dal boss.

Per Nino si apre un nuovo capitolo: capire chi ha aiutato Suro, soprattutto tra le persone a lui vicine, diventa di primaria importanza, a discapito di tutto, anche del sodalizio con Teresa. Ma Nino non è l’unico a volere l’archivio, anche per Luvi (Pandolfi), sua moglie, è questo l’obiettivo. Lì dentro c’è qualcosa legato al suo passato di cui vorrebbe disfarsi. Non immagina che il suo passato, e suo marito, siano più vicini di quanto possa credere.

Ad affiancare Luvi nella sua missione, viene inviato il Maggiore Stefano Testanuda (Stefano Accorsi), uno spietato agente dei Servizi, braccio operativo dello Stato nella guerra per il possesso dell’archivio. Archivio che finisce inaspettatamente nelle mani di Leonarda (Selena Caramazza), sorella di Nino e agente del Ros che ha così la prova di tutti quelli che hanno incastrato suo fratello.

Così mentre tutti lottano per arrivare all’archivio si creano sodalizi inaspettati, nuovi clan mafiosi e trattative con lo Stato 2.0. In un continuo gioco di ribaltamento di ruoli, dove i nemici e gli alleati si confondono, la seconda stagione di The Bad Guy è un ponte tra passato e futuro, tra i fantasmi dei rimpianti e il desiderio di una nuova, irraggiungibile vita. Ma si può davvero lasciare andare quello che siamo stati e scegliere quello che saremo?

The Bad Guy 2, cast

Luigi Lo Cascio è Nino Scatellaro/Balduccio Remora: dopo una vita da eroe, da magistrato integerrimo e temuto, Nino è stato incastrato e trasformato in un mafioso. Deceduto agli occhi del Paese nel tragico crollo del Ponte sullo Stretto, Nino è passato dalla parte dei "cattivi" con la falsa identità di Balduccio Remora, il "cugino dell'America… del Sud". È cambiato, anche nel fisico. E nella prima stagione è arrivato a un passo dallo sconfiggere da mafioso il nemico che da magistrato lo aveva sconfitto. Poco importa se gli è costato una parte della sua anima. Nella seconda stagione, però, Nino riceverà una rivelazione inaccettabile: i veri cattivi sono in realtà i suoi alleati di una vita.

Claudia Pandolfi è Luvi Bray: non esiste limite umano, morale, etico, o giuridico, oltre cui Luvi non sia stata in grado di spingersi per proteggere l'uomo della sua vita. In un Paese in cui gli eroi vengono fatti saltare in aria, Luvi Bray è un'orfana spaventata, pronta a scendere a patti con Satana in persona, pur di salvaguardare l'unica cosa che le rimane.

Selena Caramazza è Leonarda Scotellaro: ha ereditato l'ossessione che ha accompagnato il fratello Nino per tutta una vita: arrestare Suro. E per raggiungere il suo obiettivo, ha forzato il sistema, fino alle estreme conseguenze, al fallimento, e alla sospensione dal servizio. Ora che è un cane sciolto a tutti gli effetti, Leo cerca di mettere insieme i pezzi. Fino a ricomporre un quadro devastante.

Giulia Maenza è Teresa Suro: il ritorno di Nino Scotellaro dalle ceneri che mette tutto in discussione: gli obiettivi della coppia più strana di Cosa Nostra, all'improvviso, divergono. Teresa è proiettata verso il futuro, Nino ossessionato dal passato. Tradita dall'uomo che in prima stagione l'ha salvata dalla morte e riaccesa alla vita, Teresa si troverà impegnata nel percorso più difficile del mondo: diventare grande. Anche a costo di uccidere il padre: quello biologico e, chissà, quello putativo.

Antonio Catania è Mariano Suro: si è assicurato la libertà con ogni mezzo possibile, sa che i nemici non si zittiscono solo con le bombe. E infatti, il suo strumento di ricatto per eccellenza non ha niente a che fare con un'arma: si tratta un archivio analogico contenente anni e anni di registrazioni compromettenti con grossi pezzi dello Stato. Ma se il possesso di quest'arma fine mondo gli garantisce infinito potere, non è in grado di proteggerlo dalla morte: Il boss è infatti gravemente malato di insufficienza renale.

Fabrizio Ferracane è Cataldo Silvio Maria Palàmita: se Suro è Dio, Palàmita è il suo cespuglio infuocato. E nemmeno quando, in fin di vita, viene folgorato dalla luce divina, ciò gli impedisce di fare il suo lavoro, l'importante è pentirsene.

Alessandro Lui è Matteo Boccanera: a Matteo non sembra vero che da stagista è passato ad essere il suo collaboratore, è sicuro che questo sia l'inizio di una grande carriera e, forse, di una grande storia. Almeno fino a quando Luvi rivela un lato di sé che il buon Boccanera non avrebbe mai potuto immaginare. Ed è qui che per il giovane avvocato, potrebbero aprirsi altri, inaspettati, sbocchi lavorativi.

Nuovi personaggi

Stefano Accorsi è Stefano Testanuda: l'agente scelto dei Servizi Stefano Testanuda è la versione made in Italy di Anton Chigurh di "No Country for Old Men". Testanuda è tanto inabile nel relazionarsi con altri esseri umani quanto abile nel proprio lavoro. Cioè chirurgico, inflessibile, senza pietà. Messo in moto dallo Stato, nella persona del Ministro degli Interni Francesco Mormora, l'agente ha il compito di impadronirsi per primo dell'Archivio di Suro.

Aldo Baglio è Calogero Andrea Fasulo: se Palàmita è il braccio destro, Calogero Andrea Fasulo è il braccio sinistro di Suro. Il compito affibbiatogli dal Capo dei Capi di Cosa Nostra è uno, e uno soltanto, ed è anche quello più delicato: mettere in salvo l'Archivio. Deve prenderlo dalla cassaforte di Suro nel pieno assalto delle famiglie rivali, proteggerlo e portarlo intatto al Capo dei Capi.

Gianfelice Imparato è Ferruccio Zigrino: personaggio fondamentale per la trattativa Stato – Mafia, il Generale Ferruccio Zigrino, è il rappresentante delle forze armate presente alla trattativa Stato-Mafia che ha permesso a Suro di diventare il boss Mafioso più temuto nell'universo della nostra storia. Ambizioso e assetato di potere sin da giovane, ha trovato la sua opportunità di carriera perfetta tra lo Stato e Cosa Nostra.

Carolina Crescentini è Annabella Lemargo: la dottoressa Annabella Lemargo, psicologa ed esperta in PTSD, è una sorta di Gillian Anderson in Sex Education, stessa algida empatia, ma zero senso dell'umorismo. Mandata in missione dal Ministero, è giunta al Ros di Palermo per supportare gli agenti nell'elaborazione della "tragica perdita del loro superiore".

The Bad Guy 2, trailer

The Bad Guy 2, registi e sceneggiatori

Anche la seconda stagione è diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, quest’ultimo anche creatore della serie con Davide Serino e Ludovica Rampoldi. Stasi, Rampoldi e Serino scrivono anche soggetto e sceneggiatura, con Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti e Giordana Mari. A produrre, invece, Indigo Film ed Amazon Mgm Studios, in associazione con Fifth Season, in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

The Bad Guy 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono sei (come quelli della prima), ciascuno della durata di circa 50 minuti. Prime Video li mette tutti a disposizione a partire dal 5 dicembre.

Dov’è stato girato The Bad Guy 2?

Le location della seconda stagione sono le stesse della prima, ovvero Lazio, Emilia Romagna e Sicilia. Le riprese sono state effettuate nell’autunno 2023.

Dove vedere The Bad Guy 2?

È possibile vedere The Bad Guy 2 solo in streaming su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Da aprile 2024 nei contenuti sono inseriti alcuni spot pubblicitari: per eliminarli bisogna aggiungere 1,99 euro al mese.

The Bad Guy 2 su Rai 2

Anche la seconda stagione di The Bad Guy andrà in onda in chiaro su Raidue, che nell’autunno 2024 ha trasmesso la prima stagione in seconda serata. Per vedere The Bad Guy 2 su Raidue bisogna aspettare la prima metà del 2025.