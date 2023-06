Cronaca, attualità, politica, esteri, costume, spettacolo, sport. In una sola parola: notizie. Ritmo, immagini, esclusive, racconti, faccia a faccia, insomma un mix di elementi per dare nuova vita a Tgunomattina. Lunedì, alle ore 6:30 parte su Rai1 Tgunomattina Estate. La fascia curata dalla redazione del Tg1 con la collaborazione del day time avrà nuova vita. Lunedì non parte solo l’edizione estiva di questo programma, ma quello che vedranno i telespettatori sarà una specie di volta pagina rispetto all’edizione “invernale” appena terminata. Un’edizione per altro molto sofferta, accompagnata da ascolti non consoni per la rete ammiraglia della televisione pubblica.

Ecco dunque che in coincidenza con la nuova direzione del Tg1, affidata ora a Gian Marco Chiocci, questo programma si vestirà con un abito nuovo. Un vestito più agile, più sbarazzino, più fresco, certamente più adatto al periodo caldo dell’estate, ma non per questo meno autorevole. Cosi come deve essere il Tg1. Ma vediamo insieme quali saranno le novità e gli elementi di questa nuova versione di Tgunomattina. In particolare vi diamo in anteprima ciò che vedrete nella prima puntata di Tgunomattina estate di lunedì.

Dopo la consueta rassegna stampa delle 6:30 ed il Tg1 delle ore 7, ecco che partirà il vero e proprio programma. Nella prima parte della trasmissione, quella che va fino al Tg1 delle ore 8, si partirà con gli approfondimenti sui principali fatti del giorno. Con Giorgia Cardinaletti, che condurrà il primo periodo di Tgunomattina estate, si approfondiranno le notizie del giorno con ospiti, in studio e in collegamento e con gli inviati del Tg1. Ci sarà poi uno spazio fisso nel programma con il celebre vignettista Osho, all’anagrafe Federico Palmaroli. Osho fisserà nella sua vignetta il fatto del giorno con al consueta sagacia e ironia che lo contraddistingue.

La seconda parte del programma, quella che va dalle 8:30 e fino alle 9 quando partirà Unomattina estate, spazio ad interviste davanti ad una tazzina di caffè con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Il primo caffè sarà con Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo e padrone di casa di Arena Suzuki, Affari tuoi e Soliti ignoti. Questa sarà la prima apparizione di Amadeus al Tg1, in attesa di tornare in quello che è ormai è diventato una specie di format televisivo. Parliamo naturalmente delle sue anticipazioni sul Festival di Sanremo nel corso delle edizioni del Tg1.

Dopo Amadeus, in questo spazio del Caffè di Tgunomattina sono previsti come ospiti tanti altri personaggi, possiamo anticiparvi fra gli altri il cantautore e ormai pure conduttore tv Gigi D’Alessio. Sempre per la grande attualità, nella prima puntata di Tgunomattina estate è prevista una intervista all’imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense Elon Musk, conosciuto da tutti come proprietario di Twitter.

In questo primo periodo la conduzione di Tgunomattina è affidata a Giorgia Cardinaletti. Nel corso delle prossime settimane però si alterneranno altri giornalisti del Tg1, all’insegna del motto “1 per tutti, tutti per 1“. Appuntamento quindi con la prima puntata di Tgunomattina estate da lunedì 19 giugno dalle 6:30 su Rai1.