Tanto tuonò che piovve, purtroppo non nella realtà delle cose, vista la tremenda siccità che stiamo vivendo in questa caldissima estate 2022, ma solo metaforicamente parlando. Stiamo parlando della ristrutturazione del Tg1 messa in piedi dalla sua nuova direttrice, Monica Maggioni, che a tambur battente, appena nominata, ha iniziato a dare un volto nuovo al primo telegiornale d’Italia. Parliamoci chiaro, se dobbiamo citare una delle novità più tangibili televisivamente parlando di questi ultimi mesi, essa ha il volto del nuovo Tg1, che a partire dalla sua confezione, sta cambiando giorno dopo giorno, a partire proprio dal Tgunomattina condotto dall’ottimo Senio Bonini. Infatti, inutile girarci intorno, oltre che nella sua confezione un telegiornale ha nei suoi volti uno degli elementi più evidenti, quindi anche da questo punto di vista la ristrutturazione di Monica Maggioni ha avuto modo di farsi notare.

Si è parlato molto nelle settimane scorse delle decisioni della direttrice del Tg1 in questo senso, con alcuni cambi rispetto ai conduttori delle varie edizioni dello storico telegiornale della Rai. Perchè è ovvio che un cambio di marcia deve avvenire anche con nuovi volti che vadano in video e vi assicuriamo che questo modus operandi continuerà anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

E’ di poche ore fa la notizia dell’addio di uno dei volti più storici del Tg1, Francesco Giorgino, che lascia dunque dopo circa trent’anni la redazione del primo Tg d’Italia per approdare alla Direzione editoriale per l’offerta informativa, dove prenderà il posto della direttrice di quel dipartimento, ovvero Giuseppina Paterniti, prossima alla pensione. Emma D’Aquino ricordiamo, come scritto da queste parti, dovrebbe andare a condurre su Rai3 la nuova serie di Amore criminale, oltre che il programma del sabato pomeriggio della terza rete Ribelli, anche questa notizia anticipata a suo tempo da TvBlog. Giorgino e la D’Aquino saranno sostituiti alle 20 da Giorgia Cardinaletti (che per altro ha già debuttato in questo ruolo) e Valentina Bisti, mentre vi scriviamo è in onda Laura Chimenti alla conduzione dell’edizione delle 13:30.

Alla vice direzione del Tg1 al posto di Francesco Giorgino, secondo quanto apprende TvBlog, dovrebbe arrivare l’attuale vice direttore del Tg2 Francesco Primozich. Prosegue quindi il processo di rinnovamento del Tg1, dove semplicemente non esistono più inamovibili e dove c’è la voglia di rinnovarsi per stare il più possibile a contatto con la società che cambia.