Era il 16 giugno scorso quando abbiamo visto Francesco Giorgino alla conduzione di quello che, per ora, è stato il suo ultimo Tg1 delle ore 20. Quel saluto che noi avevamo visto con una certa curiosità altro non è stato che il segnale: qualcosa di imminente era prossimo a cambiare. Così è stato, Francesco Giorgino lascia il Tg1 e non la Rai come qualcuno ha ipotizzato, il rapporto con la tv pubblica rimane ben saldo, ma semplicemente si volta pagina per iniziare un nuovo percorso.

Così recita il comunicato ufficiale del Comitato di redazione del Tg1:

Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale.

Dunque per Giorgino si avvicina la poltrona ancora occupata da Giuseppina Paterniti, ma pronta a lasciare la struttura anche in vista della pensione in arrivo a fine anno. La vicenda aveva movimentato non poco le prime calde giornate di giugno, metaforicamente diventate persino troppo calde in quel di Saxa Rubra.

Il giornalista aveva rifiutato la conduzione della rassegna stampa mattutina (in onda tra le 6:30 e le 7), non è stato più avvistato al bancone della conduzione, così com’è non è stata più inserita Laura Chimenti (ora in conduzione al Tg1 delle 13:30) e nemmeno Emma d’Aquino, comunque presente nella realizzazione dei servizi e pronta ai due sabati pomeriggio di Rai 3 per Ribelli, annunciato ai palinsesti Rai, e in pole per la conduzione di Amore Criminale (come da noi anticipato nel retroscena del nostro puntuale HIT).

Ad ora le conduzioni del Tg1 per l’edizione delle 13:30 sono affidate a: Laura Chimenti, Roberto Chinzari, Sonia Sarno e Francesca Grimaldi (Maria Soave è a Unomattina); per l’edizione delle ore 20 a: Elisa Anzaldo, Giorgia Cardinaletti, Alessio Zucchini e, anticipato da Fq Magazine, è in arrivo Valentina Bisti.