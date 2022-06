Il Tg1 è ancora in movimento. La testata diretta da Monica Maggioni ha iniziato da tempo un processo di ‘cambio pelle’ piuttosto importante. Non si tratta solo di un’evoluzione della sua forma, ma anche di spazi informativi (il 6 giugno scorso ha fatto il suo esordio la nuova edizione mattutina in onda dalle 7 alle 9) e di conduzioni.

Ora però le cose si starebbero facendo più complicate del previsto e a dare l’indiscrezione di ulteriori movimenti è Il giornale d’Italia. Riguardano ancora una volta le conduzioni delle edizioni di punta, quelle delle ore 20 e delle 13:30. Al centro ci sono tre volti popolari del Tg1: Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma d’Aquino.

Partiamo dalle due giornaliste e conduttrici: Laura Chimenti ed Emma d’Aquino infatti potrebbero passare dall’edizione delle ore 20 a quella delle 13:30, il motivo sarebbe legato alla rassegna stampa mattutina (aleggia l’ipotesi di un rifiuto, ma su questo rumor non c’è nessuna conferma). Per la stessa causa – continua il sito – Francesco Giorgino lascerebbe la conduzione del Tg1, ma qualche voce parla addirittura di una rimozione. Anche su quest’ultima, nessuna ufficialità.

Vero è che questa sera, osservando attentamente i saluti finali dell’edizione delle ore 20 del Tg1 condotta proprio da Francesco Giorgino, il giornalista si è congedato dai telespettatori in maniera inusuale. Solitamente scandisce l’orario di chiusura del notiziario, lancia l’appuntamento successivo e conclude dando una semplice buona serata.

Stavolta con una voce piuttosto cupa e lo sguardo serio, senza un minimo accenno di sorriso saluta così: “Termina qui l’edizione di prima serata del Tg1, grazie per la vostra attenzione e arrivederci a tutti” facendo il gesto di un saluto con la mano che quasi ricorda quel “ciao” di Enrico Mentana nel suo ultimo giorno da conduttore e direttore del Tg5. Un gesto che lascia piuttosto perplessi…

A questo va ad aggiungersi quanto rivelato dal nostro Hit nel retroscena di venerdì 10 giugno: al contrario di quanto vociferato a proposito di un possibile passaggio di Giorgino su Rai 2, quest’ultimo (secondo le informazioni in mano a TvBlog) non condurrà nessuna prima serata sulla seconda rete Rai “ed i suoi destini restano legati alle decisioni che prenderà la sua direttrice Monica Maggioni“.