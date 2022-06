“Com’è bella la città com’è grande la città, com’è viva la città com’è allegra la città”. Così diceva una vecchia canzone del grande Giorgio Gaber dal titolo “Com’è bella la città“. Ecco, basta che al posto della parola “città” mettete la parola “Rai” e avrete la frase perfetta per chi si occupa di televisione e più precisamente di metagossip televisivo. Giornali che dedicano paginate a quel che accade all’interno del palazzone di viale Mazzini, in un mix fra politica e spettacolo, ma la realtà è una soltanto, quella della canzone di Gaber, con la parolina Rai al posto della parolina città. Tanto si parla e si è parlato del siluramento di Mario Orfeo dalla direzione approfondimenti da parte dell’amministratore delegato Carlo Fuortes e che dopo la sua sostituzione con Antonio Di Bella si sia passati ad una specie di repulisti dei palinsesti vergati dal nuovo direttore del Tg3.

In realtà, secondo quanto apprende TvBlog, non è cosi. Ma andiamo con ordine, secondo alcuni organi stampa, Antonio Di Bella avrebbe deciso di bloccare la nuova prima serata di Rai2 del giovedì sera dal titolo “Nuovo” condotta da Ilaria D’Amico, programma questo voluto dalla direzione Orfeo, per posizionare una imprecisata prima serata condotta da Francesco Giorgino. Ebbene, secondo quanto apprendiamo, Nuovo resta nel palinsesto autunnale di Rai2 nella prima serata del giovedì, con la conduzione di Ilaria D’Amico, conduzione anticipata tempo fa da Dagospia. Siamo in grado, a proposito di questo programma, di aggiungere nuovi dettagli rispetto all’impaginazione di questa trasmissione, che non sarà un talk show tradizionale, ma avrà i connotati di un precedente programma che ha occupato la medesima collocazione nella stessa rete, ovvero quel Nemo, che fu varato durante la direzione della seconda rete della televisione pubblica di Ilaria Dallatana. Il nuovo programma condotto da Ilaria D’Amico sarà una produzione interna Rai.

Francesco Giorgino quindi non condurrà nessuna prima serata su Rai 2 ed i suoi destini restano legati alle decisioni che prenderà la sua direttrice Monica Maggioni, in quanto per ora resta in forza al Tg1 con la qualifica, per altro da poco ottenuta, di vice direttore e conduzione dell’edizione delle ore 20. Magari si potrà liberare per lui una seconda serata al lunedì su Rai 1, ma di certo non da subito. A proposito della seconda serata del lunedì di Rai1, si è anche parlato nei giorni scorsi di una probabile cancellazione del nuovo programma “Crime” condotto da Giancarlo De Cataldo, per altro annunciato proprio da queste colonne. Anche in questo caso siamo in grado di confermare la presenza di questa nuova trasmissione nella seconda serata del lunedì di Rai 1 a partire da ottobre subito dopo la messa in onda della nuova fiction “Sopravvissuti” per sette puntate.

Nessuna cancellazione tout court dunque in atto da parte della nuova direzione degli approfondimenti del palinsesto dell’ex direttore Mario Orfeo, che per altro, al contrario di quanto è stato scritto, nei palinsesti consegnati, aveva posizionato nella prima serata del martedì di Rai3 Carta bianca con Bianca Berlinguer anche nella prossima stagione tv, precisamente la prima puntata della nuova serie era stata posizionata nella serata di martedì 6 settembre 2022.