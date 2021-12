Dove c’è Sanremo, c’è sempre un po’ di scompiglio nell’aria. Sarà il suo effetto così travolgente (mettiamola così) ad aver scombinato i piani della prima serata legata alla finale di Sanremo Giovani? Magari sì. Secondo l’ingenua guida Rai, la puntata di Porta a porta e dunque la seconda serata di Rai 1 sarebbe dovuta iniziare quindici minuti dopo la mezzanotte, ma così non è stato dato che la diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo si è conclusa a 00:31.

Perla Dipoppa nel Tg1 della notte (ultima edizione del Tg diretto da Monica Maggioni) dopo i canonici 5 minuti riassuntivi della giornata si congeda dando l’appuntamento a domani e “diamo la linea a Porta a Porta“. Peccato che di Bruno Vespa ancora non si poteva vedere nemmeno l’ombra dato che Amadeus aveva ancora in serbo un giovane da far esibire, tre Big da presentare con i rispettivi titoli dei brani e la classifica dei primi tre giovani ‘qualificati’ alla gara ufficiale del prossimo febbraio 2022.

In effetti nell’ultima tranche della diretta da Sanremo è stata bella evidente un’accelerazione dei ritmi per cercare di evitare orari monster all’inizio di Porta a Porta.

Anche perché ci basta fare un salto nel tempo per far tornare alla memoria un episodio non felicissimo per Bruno Vespa. Era la notte tra il 17 e il 18 dicembre 2020 quando il giornalista e conduttore non prese affatto bene la messa in onda del suo programma ad un orario più tardo del previsto. L’edizione 2020 di Sanremo Giovani si concluse ben oltre mezzanotte e mezza, lasciando un Vespa piuttosto scocciato vicino alle soglie dell’una del mattino. Aprì la puntata del suo programma scusandosi con il pubblico e con gli ospiti per aver atteso “fino a quest’ora”.

Quest’anno la situazione non si è riverificata (probabilmente perché la puntata odierna di Porta a Porta è registrata).