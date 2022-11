Il daytime di Canale 5 torna ad essere un po’ estivo. O forse sarebbe il caso di dire che il daytime della rete ammiraglia Mediaset di quest’estate viene promosso a daytime autunnale. Come vi avevamo annunciato a settembre, infatti, sta per tornare in onda con nuove puntate Terra Amara, la soap opera turca che nei mesi estivi ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 insieme ad Un altro domani, che non ha mai smesso di essere trasmessa (la troviamo alle 16:50).

Quando riprende Terra Amara? La data è stata fissata per lunedì prossimo, 14 novembre 2022, alle 14:10, dopo Beautiful. Sembra chiaro, insomma, che la soap turca prenderà il posto di Una Vita, che non viene affatto sospeso ma, semplicemente, finisce la sua corsa con le puntate finali.

Una vita Un appuntamento speciale, un finale emozionante ✨ La storia che ci ha accompagnato per tanti anni ci saluta con una puntata ricca di novità e sorprese! Una vita vi aspetta sabato 12 novembre in prima assoluta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity ♥️ Posted by Mediaset Infinity on Friday, November 4, 2022

Nel 2021 La1 aveva annunciato la fine della serie, che in Spagna si è conclusa il 4 maggio dell’anno scorso. Canale 5, che ha iniziato a mandare in onda la soap nel proprio daytime (ma non sono mancate delle prime serate, su Retequattro), manda in onda il finale sabato prossimo, 12 novembre 2022, dalle 15:15.

Un appuntamento di più di un’ora per seguire la conclusione delle vicende della serie spagnola che, dopo Il Segreto, è diventata un altro appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5. Il finale di Una Vita, che avrà uno sguardo anche ai giorni nostri, chiude in un certo senso un’epoca per Canale 5, che ora si ritrova a dover reinventare il proprio daytime, almeno sul fronte delle soap.

Toccherà a Terra Amara ed Un altro domani prendere il testimone de Il Segreto ed Una vita, e convincere il pubblico a seguire le avventure dei loro personaggi così come hanno fatto in questi anni con le due soap iberiche. Quest’estate i risultati sono stati buoni, soprattutto per Terra Amara, che ora si candida a diventare il nuovo tormentone seriale del pomeriggio di Canale 5, tanto che sarà presente anche nel pomeriggio del sabato.