Una Vita: la soap opera spagnola di Canale 5 è stata cancellata

Acacias 38, la soap opera di produzione spagnola nota in Italia con il titolo di Una Vita, è stata cancellata dalla TVE, l’azienda televisiva pubblica in Spagna. La notizia è stata pubblicata dal sito Cultura En Serie.

La decisione di chiudere la soap opera in onda nel daytime di Canale 5, subito dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne, arriva a più di cinque anni e mezzo di distanza dalla messa in onda della prima puntata in Spagna (trasmessa il 15 aprile 2015 su La1, inizialmente in prima serata e poi nel pomeriggio), e dopo la messa in onda di quasi 1500 episodi.

Gli ultimi episodi di Una Vita sono stati già girati, di conseguenza, la serie in Spagna si chiuderà a breve, precisamente a marzo. Tra Italia (dove la soap ha debuttato il 22 giugno 2015) e Spagna, ci sono circa 300 episodi di differenza: in Spagna, vanno in onda episodi dalla durata di 50 minuti mentre nel nostro paese, la durata di ogni episodio è di circa 35 minuti. Una Vita, quindi, dovrebbe terminare in Italia tra circa un anno e mezzo.

Il successo internazionale di Una Vita, oltre all’Italia, riguarda anche paesi come l’Argentina e il Cile. In Medioriente, Netflix ha acquisito i diritti della serie per una produzione egiziana, Eugénie Nights.

Ricordiamo che, circa un anno fa, giunse la notizia di un’altra cancellazione, quella de Il Segreto, parte integrante del daytime di Canale 5 dal 2013. Il Segreto, per ora, va in onda ogni domenica pomeriggio su Canale 5, avendo lasciato il proprio spazio, da lunedì a venerdì, a DayDreamer – Le ali del sogno.

Tornando ad Una Vita, in Spagna, la speranza dei fan è riposta nella creazione di un possibile spin-off ispirato all’amore proibito tra Camino Pasamar e Maite Zaldua, rispettivamente interpretate dalle attrici Aria Bedmar e Ylenia Baglietto, una storia d’amore che ha già ispirato un podcast disponibile su RTVE Digital.

Riassumendo, quindi, con Il Segreto e Una Vita cancellati e con DayDreamer, che è una serial a durata limitata, Canale 5 dovrà a breve ripensare a gran parte della propria programmazione pomeridiana.