Il Segreto chiude: addio alla soap spagnola che ha fatto la fortuna anche di Canale 5

Di Paolo Sutera lunedì 24 febbraio 2020

Antena 3 chiude Il Segreto, la soap opera spagnola in onda da nove anni e con più di 2.300 episodi, trasmessa anche in Italia, con successo, da Canale 5

Puente Viejo si prepara a dire addio al pubblico: arriva dalla Spagna, e più precisamente da Antena 3, la notizia che dopo nove anni ed oltre 2.300 episodi Il Segreto chiuderà. La stagione ora in corso in Spagna sarà l'ultima per la soap opera, che ha trovato fortuna anche fuori confine, soprattutto in Italia.

Era il 2011 quando Antena 3 mandò in onda la prima puntata di quella che è diventata una delle produzioni spagnole più di successo di sempre. Inizialmente ambientata nel 1865, Il Segreto ha raccontato intrighi e misteri della piccola comunità di Puente Viejo, nel nord della Spagna, attraversando i decenni ed arrivano a superare ampiamente il 1900.

Dalla prima stagione ad oggi, i protagonisti de Il Segreto sono cambiati, sebbene i più famosi restino Megan Montaner, interprete di Pepa, colei da cui partì il racconto, complice l'amore con il personaggio di Tristan, a cui dava volto Álex Gadea. Un amore contrastato da Donna Francisca (María Bouzas), antagonista numero uno della serie ed uno dei pochi personaggi del cast originale ad essere ancora in onda.

Dopo l'esordio in prima serata, Antena 3 spostò la serie nella fascia pomeridiana, garantendosi uno zoccolo duro di telespettatori che ogni giorni si sintonizzano tra le 17:40 e le 18:50 per seguirne gli avvenimenti. La stagione ora in onda, per intenderci, raccoglie ancora un milione di telespettatori (10,2% si share), mentre la media complessiva della soap arriva ad 1,6 milioni di persone (15,5% di share).

767 gli attori che, nel corso degli anni, hanno calcato le scene del set, oltre 23mila le comparse; 160 le persone al lavoro nella troupe per girare una media di più di un episodio al giorno, coinvolgendo due unità di ripresa, tre set principali e numerose location esterne, per un totale di 700 set, decorati con migliaia di mobili dell'epoca giunti da ogni parte della Spagna. 103.950 i minuti andati in onda, pari a 72,2 giorni di messa in onda.

