Anche oggi, sabato 9 settembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 9 settembre

Zuleyha è turbata per il discorso che Behice (Esra Dermancıoğlu) ha tenuto davanti a tutta la stampa con il quale ha pubblicamente accusato Zuleyha di aver istigato la sua aggressione, e Sevda (Nazan Kesal) e Demir (Murat Ünalmış) tentano invano di farla reagire.

Yilmaz (Uğur Güneş) viene a sapere che Mujgan (Melike İpek Yalova) ha detto a Zuleyha di essere incinta; infuriato le chiede spiegazioni, certo che non sia vero ma, quando legge il risultato positivo del test di gravidanza, dice a Mujgan che quel figlio non puo’ essere suo dato che sono mesi che non hanno rapporti.

Fekeli (Kerem Alışık) cerca di far ragionare Yilmaz dicendogli che non può accusare sua moglie di tradimento ma Yilmaz è irremovibile. Sermin (Sibel Taşçıoğlu), venuta a sapere che Mujgan è incinta, corre a riferirlo a Demir che capisce subito che lo stato d’animo di Zuleyha è dovuto alla gravidanza di Mujgan.

Zuleyha decide di raccogliere l’eredità di Hunkar (Vahide Perçin) e prende in mano la guida della fattoria. Il fatto che Mujgan sia incinta, fa pensare a Zuleyha che Yilmaz abbia tradito l’impegno di non avere più rapporti con la moglie. Yilmaz nega. Ma intanto il pettegolezzo su una presunta relazione fra Mujgan e Fikret (Furkan Palalı) dilaga, fin quando giunge all’orecchio dello stesso Yilmaz; che, infuriato, si reca da Fikret per ucciderlo.

In quel momento giunge Mujgan che rivela di avere mentito, e di non essere incinta. Saniye (Selin Yeninci) sospetta che Gaffur (Bülent Polat) si veda ancora con Seher (Ebru Ünlü), e minaccia di cacciarlo di casa. Gaffur, sconvolto, e consolato da Uzum (Neva Pekuz), pensando di trasferirsi in Gemania, si reca alla visita per essere dichiarato abile al lavoro in quel paese.

Nel frattempo, prende piede anche il sospetto che Behice abbia ucciso Hunkar. Zuleyha promette ai braccianti della tenuta che proseguirà il lavoro come erede di Hunkar. E Fekeli, ancora sconvolto per la morte della donna, consegna una lettera all’amico Turan.

