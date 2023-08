Anche oggi, domenica 6 agosto 2023, alle 14:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 6 agosto

Fallito l’agguato a Fekeli (Kerem Alışık), Fikret (Furkan Palalı) costringe Erol a fare il nome del mandante della fraudolenta operazione di acquisizione delle terre di Cukurova. È il sottosegretario Cekirceli, che viene arrestato, mentre Cukurova tributa a Fikret onori ufficiali.

Behice (Esra Dermancıoğlu) resta scettica sul presunto nipote di Fekeli. Ha trovato un passaporto falso, e lo mostra a Fekeli. Fekeli si chiede perché Fikret, che dovrebbe volerlo uccidere per avere la sua eredità, non abbia approfittato dell’agguato, anzi lo abbia salvato.

Come vedere Terra Amara su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Terra Amara e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.