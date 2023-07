Anche oggi, domenica 30 luglio 2023, alle 14:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 30 luglio

In ospedale, Zuleyha e Yilmaz (Uğur Güneş) incontrano Mujgan (Melike İpek Yalova) che, commossa, decide di aiutare Adnan (Ahmet Doğan). Zuleyha, terrorizzata e angosciata, si oppone e fa allontanare la dottoressa.

Alla fine di questa tragica giornata, Demir (Murat Ünalmış) e Hunkar (Vahide Perçin) riescono a riappacificarsi. Intanto, Azize (Serpil Tamur) esce dalla tenuta credendo di recarsi in gendarmeria. Durante il tragitto, incontra due donne che la derubano e la abbandonano in mezzo ad un bosco.

I medici salvano la vita di Adnan. Demir e Yilmaz, però, anche di fronte alla scampata tragedia, continuano le loro discussioni riguardo alla paternità del bambino. Zuleyha esasperata li caccia dalla stanza di Adnan e dice loro di non volere nessuno dei due come padre del bambino fintanto che non penseranno a quale sia davvero il suo bene.

La presenza di Yilmaz in ospedale accende la curiosità degli abitanti di Cukurova, i quali cominciano a supporre che sia lui il vero padre di Adnan, un pettegolezzo che velocemente si diffonde per tutta la città, tanto da innervosire Mujgan.

