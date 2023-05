Anche oggi, domenica 28 maggio 2023, alle 15:00 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 28 maggio

-La puntata finisce alle 16:30-

Hunkar (Vahide Perçin) e Fekeli (Kerem Alışık) si mettono sulle tracce di Demir (Murat Ünalmış), che ha portato via Zuleyha minacciandola con la pistola. Nel frattempo, Mujgan (Melike İpek Yalova) racconta del filmino a Behice (Esra Dermancıoğlu), che rimprovera la nipote di non aver saputo gestire la situazione.

Nel bosco, Zuleyha cerca di convincere Demir che lei è innocente e che non ha fatto niente per macchiare il suo onore. Poco dopo, si sentono degli spari e Demir, sconvolto, rientra in macchina da solo, con le mani insanguinate. In città, Yilmaz (Uğur Güneş) dice a Cetin (Aras Şenol) che non intende accompagnarlo a chiedere la mano di Gulten (Selin Genç) dagli Yaman per via della gelosia di Mujgan.

Sempre in città, Gaffur (Bülent Polat), ignaro del caos scoppiato alla villa, fa delle commissioni per la proposta di matrimonio di Gulten e si licenzia dal ristorante del signor Selami. Intanto, due uomini stranieri, Turgay ed Erol, minacciano di farla pagare a Demir per aver comprato la raffineria.

Le immagini dell’incontro segreto tra Yilmaz e Zuleyha creano scompiglio e paura. C’è chi teme per la vita di Zuleyha, tra cui Yilmaz che la cerca disperatamente, e chi fa i conti con la verità suggerita dal filmato. Fekeli affronta Yilmaz e scopre che l’incontro segreto è tutt’altro che una prova dell’infedeltà di suo figlio e di Zuleyha.

Il fidanzamento tra Cetin e Gulten viene rimandato, ma Cetin riceve la notizia troppo tardi e questo causa qualche dissapore. Sabahattin non crede alla teoria del tradimento e cerca di far ragionare Mujgan, ormai accecata dal dolore e dalla rabbia.

