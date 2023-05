Anche oggi, sabato 20 maggio 2023, alle 15:00 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 20 maggio

La puntata finisce alle 16:30

Hunkar (Vahide Perçin) sospetta che la denuncia anonima arrivi da Behice (Esra Dermancıoğlu). Anche Fekeli (Murat Ünalmış) sembra avere lo stesso sospetto, ma Behice non sembra coinvolta. Mujgan (Melike İpek Yalova) riprende con una telecamera Zuleyha e Yilmaz (Uğur Güneş) durante una loro conversazione in cui Yilmaz spiega cosa è successo con Ercument (Rüzgar Aksoy).

Uzum (Neva Pekuz) chiama papà Gaffur (Bülent Polat) per la prima volta, dopo aver trascorso una felice giornata insieme a lui. Ad Adana, intanto, circola un nuovo pettegolezzo: secondo la gente, Ercument avrebbe violentato Zuleyha, e Demir (Murat Ünalmış) l’avrebbe ucciso per vendicarla.

Alla luce delle nuove indiscrezioni, la Procura decide di riaprire le indagini e interrogare Zuleyha, Hunkar, Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur. Vista la gravità delle accuse e la reputazione di Zuleyha a rischio, Hunkar convince Demir a incontrare Yilmaz e Fekeli per trovare insieme una soluzione.

Nel frattempo, Eyup fa chiamare Hatip (Mehmet Polat) in carcere. Se entro ventiquattr’ore non riceverà i soldi che Hatip gli ha promesso per essersi preso la responsabilità della morte di Cengaver (Kadim Yaşar), rivelerà a Yilmaz chi è il vero assassino. Hatip, messo alle strette, decide di agire facendolo pugnalare in carcere. Eyup muore in ospedale e Yilmaz pensa che l’agguato sia stato ordito da Demir.

