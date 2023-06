Anche oggi, domenica 18 giugno 2023, alle 15:00 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 23 GIUGNO 2023 DI TERRA AMARA

Terra Amara, anticipazioni puntata 18 giugno

Per gioco, Uzum si nasconde nell’auto di Demir (Murat Ünalmış). Lui la scopre durante il viaggio di ritorno dal posto in cui ha portato i suoi figli, dopo averli strappati dalle braccia della nonna. Demir, dopo aver trascorso qualche ora spensierata con Uzum, chiede alla bambina di mantenere il segreto sulla donna che ha visto a Mersin con Leyla e Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Hunkar (Vahide Perçin) sospetta e chiede a Saniye (Selin Yeninci) di convincere Uzum a parlare; ma la bimba tiene il segreto. Zuleyha ha un malore in carcere e viene portata d’urgenza in ospedale. Hatip (Mehmet Polat) informa Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık) che Zuleyha è stata ricoverata, accusando Demir di averla avvelenata.

Behice (Esra Dermancıoğlu) invita Mujgan (Melike İpek Yalova) a rifarsi una vita a Istanbul senza Yilmaz, ma lei non si fa convincere perché è determinata a riconquistarlo. Julide (Alayça Öztürk), vittima degli intrighi di Sermin (Sibel Taşçıoğlu), viene accusata di corruzione e vorrebbe dimettersi, ma Sabahattin (Turgay Aydın) la invita a ripensarci e nel frattempo indaga sulle accuse a Julide. Hatip sparge la voce che sia stato Demir a far avvelenare Zuleyha, ma tutto si risolve quando si ammalano delle altre prigioniere e i medici scoprono che si tratta di un caso di intossicazione.

Come vedere Terra Amara su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Terra Amara e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.