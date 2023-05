Anche oggi, domenica 14 maggio 2023, alle 15:00 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata del 14 maggio 2023

Tornato a casa, Fekeli (Kerem Alışık), appena è solo, incontra e tranquillizza Hunkar (Vahide Perçin) riguardo il segreto di cui è a conoscenza Behice (Esra Dermancıoğlu). La loro conversazione diventa più amara quando Fekeli le dice addio. Mentre cerca il talco nell’auto di Yilmaz (Uğur Güneş), Mujgan (Melike İpek Yalova) trova un foulard che Zuleyha aveva al collo. Si dirige nel giardino degli Yaman e, davanti a tutti, accusa Zuleyha di incontrare Yilmaz (Uğur Güneş) segretamente.

Mujgan fa una scenata di gelosia in presenza degli Yaman. E insiste anche quando scopre che il foulard non è di Zuleyha. Credendola impazzita, Demir (Murat Ünalmış) chiede a Yilmaz di trasferirsi. Lui, per non dargliela vinta, si oppone ma confessa al padre che vorrebbe tornare a casa sua.

Nel frattempo, da Fekeli, Behice continua a comportarsi da padrona suscitando la rabbia di Nazire (Teksin Pircanli), i pettegolezzi del Circolo, e la gelosia di Hunkar. Saniye (Vahide Perçin) porta Uzum (Neva Pekuz) nei campi, mentre Gaffur (Bülent Polat), di ritorno dal ristorante dove lavora per estinguere il debito con Hatip (Mehmet Polat), trova Gulten (Selin Genç) con Cetin (Aras Şenol) e ha un accesso di ira. Nel frattempo, Yilmaz conclude un importante affare che mette in apprensione gli Yaman, e Fekeli si accinge ad intraprendere una misteriosa operazione immobiliare.

