Anche oggi, sabato 13 maggio 2023, alle 15:00 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata del 13 maggio 2023

-La puntata finisce alle 16:30-

Mentre Zuleyha sospetta che Demir (Murat Ünalmış) trascuri Adnan (Ömer Fethi Canpolat) in favore di Leyla, Hunkar (Vahide Perçin) va di nascosto nella stanza d’ospedale dove Fekeli (Kerem Alışık) è ancora sedato. Lì incontra Behice (Esra Dermancıoğlu) che le urla tutto il suo disprezzo.

Azize (Serpil Tamur), disturbata dal russare di Fadik (Polen Emre), non vista esce per andare a dormire altrove. Ma sulla strada incappa nell’auto di Yilmaz (Uğur Güneş), che la investe. L’uomo la soccorre, la porta in ospedale, e le dona il suo sangue; cosa che farà imbestialire Demir (Murat Ünalmış).

Yilmaz per telefono avverte Zuleyha dell’incidente. Questo turba Mujgan (Melike İpek Yalova), la quale reagisce sfogandosi con Zuleyha e lo stesso Yilmaz. Fadik, rea di non aver badato a Azize, viene licenziata da Demir, ma subito, grazie a Hunkar, reintegrata in cucina.

Intanto Uzum (Neva Pekuz) parla alla madre sulla sua tomba, provocando sconcerto in Saniye (Selin Yeninci). E Gaffur (Bülent Polat), costretto agli straordinari in un ristorante, maledice Hatip (Mehmet Polat), a cui è debitore di una forte somma.

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) cerca di farsi perdonare da Behice (Esra Dermancıoğlu) e le racconta un segreto sugli Yaman. Julide (Alayça Öztürk) cerca l’assassino di Cengaver (Kadim Yaşar). Sabahattin (Turgay Aydın) vuole chiarire con Julide ma scopre della denuncia presentata da Sermin contro di lui. Intanto, arriva Sermin e lui la minaccia di raccontare tutto a Betul (İlayda Çevik). Fekeli cerca di capire a cosa si riferisse Behice quando ha minacciato Hunkar e lei gli racconta il segreto che ha saputo da Sermin.

