Anche oggi, domenica 10 settembre 2023, alle 14:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 10 settembre

Mujgan (Melike İpek Yalova) confessa di aver finto di essere incinta per costringere Yilmaz (Uğur Güneş) a rimanere con lei, scatenando la collera di quest’ultimo e di Fekeli (Furkan Palalı). Yilmaz decide di trascinare Mujgan davanti a Zuleyha nel giardino della villa degli Yaman e davanti a tutti la costringe ad ammettere di aver mentito.

Demir (Murat Ünalmış) comprende così che l’amore tra Yilmaz e Zuleyha è ancora solido. Tornata alla tenuta di Fekeli, Mujgan deve affrontare anche sua zia Behice (Esra Dermancıoğlu) e si rende conto che neppure Fekeli è disposto a perdonarla questa volta. Zia e nipote vengono allontanate dalla tenuta, e costrette ad andarsene senza Kerem Ali, malgrado Mujgan supplichi suo marito Yilmaz di lasciarle il figlio.

Mentre vengono portate ad Instanbul dagli uomini di Yilmaz, però, Fekeli interviene e decide di far rimanere le due donne a Cukurova. Yilmaz riabbraccia Kerem Ali e rivela il suo piano di fuga a Nazire (Teksin Pircanli), che tenta di dissuaderlo. Fekeli sistema Mujgan e Behice in un alloggio a Cukurova, ma vieta loro di avvicinarsi a Yilmaz, che, non accettando la scelta del padre si rifiuta di far vedere Kerem Ali a Mujgan.

Fikret (Furkan Palalı) e Fekeli si recano in ospedale per rimproverare l’infermiera Neriman, che ha messo in giro il pettegolezzo sulla presunta relazione tra Fikret e Mujgan. Fekeli ne approfitta anche per rimproverare tutti i presenti che hanno alimentato il pettegolezzo, invece di soffocarlo.

Zuleyha e Yilmaz si vedono di nascosto e Demir, non trovando la moglie a casa, la cerca ovunque: Gulten (Selin Genç:), Cetin (Aras Şenol), Rasit (Şahin Vural), Fadik (Polen Emre), Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat) temono il peggio. Zuleyha torna a casa e rivela a Demir di aver incontrato Yilmaz perché lo ama. La reazione di Demir lascia sia Zuleyha che Sevda senza parole.

