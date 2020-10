Tali e quali in arrivo su Rai1 con Carlo Conti

Terminata a metà novembre la cavalcata numero 10 di Tale e quale show, lo spettacolo musicale campione di ascolti del venerdì sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo di cui stasera va in onda una nuova emissione con Luca Argentero nel ruolo di quarto giurato, gli impegni sul piccolo schermo non finiscono per il conduttore e condottiero del programma Carlo Conti. Torna infatti, dopo la bella accoglienza dello scorso anno con oltre il 20% di share, l’appuntamento con la versione “nip” del popolare talent show di Rai1.

Per inizio dicembre, probabilmente martedì 1, andrà in onda una puntata one shot di Tali e quali dove vedremo una nutrita pattuglia di persone comuni che si cimenteranno nelle imitazioni di grandi personaggi del mondo della musica, italiana ed internazionale.

Ma le anticipazioni di TvBlog non finiscono qui, ci è giunto orecchio infatti che a seguire verranno registrate una manciata di puntate di Tali e quali che verranno poi trasmesse su Rai1 nel corso dei primi mesi del 2021. Si parla al momento di ben quattro appuntamenti di prima serata, sempre condotti e diretti da Carlo Conti.

L’appuntamento dunque con Tali e quali è prima di tutto con la puntata one shot di inizio dicembre e poi, molto probabilmente ad inizio 2021, con una serie di nuove puntate. Come sappiamo però gli impegni televisivi di Carlo Conti non si esauriranno con questi due show, ma per lui ci sarà anche la serata finale dello Zecchino d’oro (con Mara Venier) e la ventilata conduzione degli Speciali di Affari tuoi in onda fra dicembre e gennaio nel sabato sera di Rai1. Ma se per lo Zecchino d’oro è tutto già deciso, per quel che riguarda gli Speciali di Affari tuoi di prima serata sono in atto ancora discussioni, occorre quindi attendere ancora un po’ di tempo per la decisione finale su questo tema, anche se dovremmo essere agli sgoccioli.