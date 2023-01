Tali e Quali 2023, un prodotto low budget di cui Tale e Quale non avrebbe bisogno

Alla voce “abusare di un format” in questo 2023 ci finisce dritto e dritto Tali e Quali, che conferma di essere la versione brutta e povera di Tale e Quale Show, prodotto amato dal pubblico di Rai1, che ha regalato al programma di Carlo Conti un rinnovato successo d’ascolti nello scorso autunno.

Con Tali e Quali si viaggia su altre frequenze rispetto al programma del venerdì sera condotto dal medesimo presentatore. La scelta di puntare su personaggi non famosi chiamati ad interpretare cantanti celebri avrebbe senso se si costruisse il programma come un vero e proprio talent, dove osservare nel corso delle settimane il percorso di crescita di imitatori non professionisti che con l’aiuto dei coach potrebbero apprendere delle abilità tecniche non a loro disposizione prima di questa esperienza.

A Tali e Quali invece si portano in scena i cavalli di battaglia che si hanno nel proprio carnet di imitazioni – a volte ridotto a un solo artista come nel caso della tribute band in gara nel corso di questa prima puntata – e non si osserva il lavoro che viene fatto sui personaggi perché i coach non entrano in funzione e anche il trucco si limita alla parte pittorica, regalando talvolta somiglianze davvero vaghe.

Si respira aria di budget contenuto e di necessità di fare le nozze con i fichi secchi, come ama dire un’amica di Carlo Conti come Antonella Clerici. Così però si rischia davvero di abusare di un format che ha ancora tanta freschezza e vitalità, finché questa non viene sprecata in tanti piccoli rivoli (vedi le puntate a tema sanremese in arrivo a febbraio) che non servono altro che a coprire slot di palinsesto rimasti privi di alternative per mancanza di idee.

Vedere utilizzato Tale e Quale in questa sua declinazione come riempitivo è davvero triste e svilente. Forse bisognerebbe iniziare ad osare di più.