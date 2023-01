Sabato 7 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 torna Tali e quali, la versione nip del premiato e premiante varietà campione di ascolti Tale e quale show. Sarà una edizione questa, la terza, ancora più ricca delle due precedenti già andate in onda. La prima edizione, ricordiamo, fu di una sola serata andata in onda nel 2019 in coda alle puntate del suo fratello maggiore, la seconda invece andò in onda giusto un anno fa per quattro emissioni. Questa che sta per andare in onda è quindi la terza serie, che si arricchirà di una puntata. Saranno infatti cinque le puntate di Tali e quali 2023 in partenza sabato sera su Rai1.

Il meccanismo di questo spettacolo musicale in salsa talent è già noto a tutti. Vedremo nel corso delle prime quattro puntate di questa trasmissione dieci personaggi sconosciuti esibirsi imitando altrettanti cantanti, naturalmente truccati ed imparruccati a dovere. Le loro esibizioni verranno di volta in volta giudicate dai tre giurati di Tale e quale show, tutti e tre confermati, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio (di cui stasera andrà in onda l’ultima puntata del suo Mi casa es tu casa sulla Rete 2 della Rai).

I primi due classificati di ogni puntata accederanno poi alla finale, cioè alla quinta puntata di Tali e quali, insieme ai primi due classificati dell’edizione 2022 di questo spettacolo musicale. Nella finale dunque accederanno i migliori dieci che si contenderanno il titolo di campione 2023 di Tali e quali. A loro si aggiungerà poi la coppia formata da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che sono stati dunque retrocessi a “nip” dopo le loro esibizioni non proprio “ineccepibili” nell’ultima edizione di Tale e quale show.

Cosi come è accaduto in Tale e quale show, anche in Tali e quali è prevista la presenza di un quarto giurato, che nella prima puntata di sabato avrà al suo fianco pure un quinto giurato. Oltre infatti alla presenza in teatro di un “tale e quale” ad Adriano Celentano, ci sarà anche la bella e brava Alessia Marcuzzi che farà la doverosa reclame del suo nuovo varietà Boomerissima, in partenza la settimana prossima, per quattro lunghissime ed interminabili settimane, debutto previsto precisamente nella serata di martedì 10 gennaio su Rai2, dopo l’imperdibile e trainante e necessario Tg2 Post.

Tali e quali 2023 è l’offerta d’ intrattenimento alternativa della Rai al varietà campione di ascolti di Canale 5 diretto e condotto da Maria De Filippi C’è posta per te ’23, la cui prima puntata, caso vuole, è prevista proprio nella medesima serata del debutto del varietà oggetto di questo post. Appuntamento dunque alla prima puntata di Tali e quali 2023 sabato 7 gennaio, subito dopo il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno con Carlo Conti ovviamente su Rai1.