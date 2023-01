Tali e Quali è il varietà di Rai 1 dedicato alle imitazioni di cantanti famosi, condotto da Carlo Conti.

A gennaio 2023, andrà in onda la terza edizione del programma, versione “nip” e spin-off di Tale e Quale Show.

Tali e Quali è un programma prodotto dalla direzione intrattenimento prime time Rai, in collaborazione con Endemol Shine Italy, scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia è di Riccardo Bocchini, i costumi sono di Simonetta Innocenti, gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Produttore esecutivo Eleonora Iannelli. La regia è firmata da Maurizio Pagnussat.

Come vedere Tali e Quali in tv e in streaming

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da sabato 7 gennaio 2023, ogni sabato sera, su Rai 1, a partire dalle ore 21:25.

Il programma sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Dopo la messa in onda, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate sempre sul sito di RaiPlay.

Tali e Quali 2023: anticipazioni puntate, ospiti

Le puntate della terza edizione dello show saranno 5.

Prima puntata: 7 gennaio 2023

Come annunciato in anteprima da TvBlog, i giudici speciali di questa prima puntata saranno Alessia Marcuzzi, che promuoverà anche il suo nuovo programma, Boomerissima, in partenza su Rai 2, e Teo Teocoli, che imiterà Adriano Celentano.

Come funziona Tali e Quali?

In ogni puntata, si esibiranno 10 imitatori amatoriali che verranno giudicati dalla giuria presente in studio. I primi due classificati di ogni puntata prenderanno parte alla serata finale alla quale parteciperanno anche i primi due classificati dell’edizione dell’anno scorso.

I concorrenti del programma saranno imitatori dilettanti scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma.

A loro, si unirà anche la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, già concorrenti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show.

Anche in questa edizione sarà presente l’Ascensore, nel quale alcuni candidati (non gli 11 concorrenti in gara), in pochi secondi, dovranno cercare di convincere la giuria a partecipare al programma come “titolari” alla puntata successiva.

Chi sono i giudici di Tali e Quali?

La giuria è la stessa dell’ultima edizione andata in onda di Tale e Quale Show e, quindi, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In ogni puntata, si aggiungeranno altri giudici a sorpresa.

Chi sono i coach di Tali e Quali?

Anche i coach sono gli stessi di Tale e Quale Show: i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la actor coach Emanuela Aureli.