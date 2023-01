Sabato 28 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 andrà in onda la quarta puntata ed ultima eliminatoria di questa nuova edizione di Tali e quali, la versione “nip” del più celebre varietà Tale e quale show. Nuova puntata dunque con altri dieci nuovi concorrenti che cercheranno di classificarsi ai primi due posti della graduatoria di puntata per poi accedere alla finalissima di Tali e quali 2023 che andrà in onda sabato 4 febbraio 2023 in prima serata su Rai1, dopo la consueta puntata del gioco a premi campione di ascolti dell’access time televisivo italico Soliti ignoti il ritorno.

Tali e quali torna dunque sabato prossimo con una nuova puntata e dieci nuovi concorrenti nip che indosseranno gli abiti di altrettanti cantanti imitandoli in tutto e per tutto, cercando di ben impressionare la giuria che li dovrà giudicare, giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio a cui si aggiungerà un quarto prestigioso giurato, o per meglio dire un tale e quale ad un prestigioso personaggio del mondo dello spettacolo nostrano.

Sabato sera come quarto giurato della quarta puntata di Tali e quali 2023 vedremo un tale e quale al grande Renzo Arbore. Ad impersonarlo sarà il bravo imitatore Claudio Lauretta, che per altro ha partecipato in qualità di concorrente a Tale e quale show impersonando proprio il grande showman pugliese. Ricordiamo una sua ottima interpretazione della canzone di Claudio Mattone “Il clarinetto” proprio nelle vesti di Renzo Arbore. Il conduttore e creatore di Quelli della notte e Indietro tutta portò proprio questa canzone nel Festival di Sanremo del 1986, condotto per altro da Loretta Goggi, classificandosi al secondo posto dietro a Eros Ramazzotti che vinse con “Adesso tu”.

Appuntamento dunque con la quarta puntata di Tali e quali, programma che sta ottenendo grandissimi ascolti contro la corazzata di Canale 5 C’è posta per te, dimostrandosi prodotto per perfetto per fare concorrenza allo show di Maria De Filippi, per sabato 28 gennaio 2023, con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti, naturalmente nella prima serata di Rai1.