Tale e Quale Show – il torneo 2021: vincono i Gemelli di Guidonia

Il torneo di Tale e Quale show 2021 ha un vincitore, anzi più di uno. Per la prima volta nella storia è un trio a guadagnarsi il trofeo per la decima edizione del torneo: i Gemelli di Guidonia. A Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino vanno 74 punti, segue dietro di loro Francesca Alotta nelle vesti di una toccante Mia Martini con 71 punti e al terzo posto con 67 Stefania Orlando in quelle di una riuscita Mina.

Per i Gemelli di Guidonia la strada di Tale e Quale show è stata tutta in discesa. Nell’arco dell’undicesima edizione, su 8 puntate ne hanno vinte la metà ed hanno tenuto sufficientemente salda la loro posizione nel podio della classifica generale dall’inizio alla fine.

Nel primo appuntamento del 17 settembre 2021 reinterpretarono Mille cantata da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti conquistando giuria e social, bissarono anche al secondo appuntamento del 24 settembre trasformandosi nei Bee Gees in How deep is your love, cavallo di battaglia vincente messo in scena anche stasera, per il torneo. Alla terza puntata (1° ottobre) è stata la volta di Morandi/Ruggeri e Tozzi (“Si può dare di più”), alla quarta i Ricchi e Poveri (“Sarà perché ti amo”), nella quinta i New Trolls (“Quella carezza della sera”), alla sesta del 22 ottobre scorso il volo (“Grande amore”), nella settima imitarono Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian (“Amici per sempre”) e conclusero la galoppata in bellezza con i The Beatles (“Help”) vincendo l’edizione 2021 di Tale e Quale show quasi a mani basse.

Per i Gemelli di Guidonia, conosciuti al grande pubblico grazie a Fiorello che li portò al successo nel suo Viva Rai Play (2019) i complimenti da parte della giuria, dei loro compagni d’avventura, del giudice ospite Antonella Clerici e di quello imitatore Francesca Manzini.

Tale e quale show – il torneo 2021: classifica

Ecco come si è composta la classifica di questo torneo “one shot” annata 2021:

Gemelli di Guidonia (Bee Gees) : 74 punti Francesca Alotta (Mia Martini) : 71 punti Stefania Orlando (Mina) : 67 punti Ciro Priello (Massimo Ranieri) : Deborah Johnson (Amii Stewart) + Dennis Fantina (Michele Zarrillo) + Pierpaolo Pretelli (Achille Lauro) : 62 punti

Chiudono Virginio Simonelli ottavo a 53 punti, Pago al nono posto con 50 punti, Barbara Cola decima a 34 punti e infine Carolina Rey undicesima con 33.

Carlo Conti ha dato appuntamento a sabato 8 gennaio 2022 per le quattro puntate dello spin-off Tali e Quali.