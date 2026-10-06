Tale e Quale Show, terzo appuntamento con un quarto giudice speciale: Massimo Ceccherini ritrova Carlo Conti su Raiuno

Tale e Quale Show conferma il proprio successo di pubblico anche con una collocazione diversa. Il cambio di palinsesto, dal venerdì al mercoledì, non sembra scalfire gli ascolti. Anzi, la trasmissione dimostra di saper prendere nuove porzioni di pubblico rinnovando l’appeal nelle fasce d’interesse più capillare. Giovani e adulti amano TQS in maniera esponenziale e non sembrano volersi perdere una puntata.

La nuova edizione del programma ha visto una formula rodata adeguarsi perfettamente ai cambiamenti imposti dall’azienda. La giuria, infatti, è stata parzialmente rinnovata con gli ingressi di Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini al posto di Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Inoltre, ogni settimana è previsto l’arrivo di un quarto giudice d’eccezione. La prima puntata è toccato a Fabio Fazio, principale competitor sul Nove con Il Tavolo, aprire le danze. Il secondo appuntamento ha visto sedersi in giuria un volto poliedrico e amichevole come quello di Ubaldo Pantani, vero performer in grado di cambiare atmosfera soltanto con il tono della voce.

Tale e Quale Show, la nuova puntata mercoledì 7 ottobre 2026

I siparietti con Cristiano Malgioglio, punto di riferimento della giuria di qualità, hanno dato i frutti sperati. Ora, per il terzo appuntamento del noto format c’è bisogno di una presenza che sia ugualmente in grado di sparigliare le carte e sovvertire gli equilibri con divertimento e goliardia. Carlo Conti il nome giusto lo ha trovato: è quello di Massimo Ceccherini.

L’attore e sceneggiatore torna sulla televisione generalista dall’amico presentatore per dimostrare che è ancora possibile divertirsi con efficacia e semplicità. La sua è sicuramente una presenza attesa perché la verve di cui dispone è cosa nota. Ceccherini, inserito in un sistema preciso e puntuale come Tale e Quale Show, sarà senz’altro in grado di far valere la propria caratura di outsider. Con l’artista toscano in studio, non è dato sapere cosa possa accadere tra siparietti di un certo livello e battute pungenti. Sarà l’ingrediente perfetto per aggiungere pepe e pathos a una puntata ricca di contenuto.

Massimo Ceccherini quarto giudice

La scorsa puntata ha confermato la leadership di Selma, seconda vittoria consecutiva per la nota artista. Ora dovrà difendere una supremazia pronta per essere insidiata dai diretti concorrenti. Jasmine Carrisi sarà Anna Pepe mentre Gabriele Cirilli e Flavio Insinna affronteranno una nuova prova nei panni di Totò e Charlie Chaplin. Maddalena Corvaglia si trasformerà in Geri Halliwell, Selma Ezzine cercherà il terzo successo consecutivo con Alicia Keys e Stefano Meloccaro vestirà i panni di Gianni Morandi.

Per Roberta Morise ci sarà Loredana Bertè, Max Paiella interpreterà Francesco Gabbani e Paola Perego sarà Orietta Berti. Andrea Perroni si confronterà con Geolier, Anna Pettinelli avrà il volto di Doris Day e Vladimir Randazzo quello di Sayf. Tutti gli artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo.

Quando e dove vedere la trasmissione di Raiuno

L’appuntamento è sempre per le 21.30 su Raiuno, dopo Affari Tuoi, per un’altra puntata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Ogni settimana il live è disponibile anche su RaiPlay, la piattaforma contiene anche le repliche delle settimane precedenti: è possibile anche tornare indietro con le stagioni. La trasmissione condotta da Carlo Conti vanta un numero sempre più elevato di visualizzazioni anche online.

Una buona base per la versione successiva del programma, quella con i nip: le persone comuni si cimenteranno nel riproporre i propri cavalli di battaglia. C’è tempo per tutto, ora tocca alla versione classica del format. Massimo Ceccherini si prepara a una puntata ricca di novità e sorprese. La prima è proprio la sua presenza che potrebbe anche aprire le danze per altre collaborazioni.