È una serata particolare per Tale e Quale Show perché, come era stato annunciato ieri, Carlo Conti per la prima volta nella storia del programma non conduce la puntata. Se settimana scorsa Conti, che era ancora asintomatico al Covid, era riuscito a condurre l’appuntamento in collegamento da casa, questa settimana non può fare altrettanto, dal momento che da alcuni giorni si trova all’ospedale Careggi di Firenze, come confermato dallo stesso conduttore con un post Instagram di questa mattina.

A condurre sono quindi i tre giurati, che hanno aperto la serata in maniera usuale. Terminato lo stacco musicale accompagnato dalla coreografia di Fabrizio Mainini, sono scesi dall’ascensore Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, che hanno aperto con il solito sketch del continuo battibecco reciproco. Dopo aver salutato Enrico Brignano, quarto giudice della serata, hanno poi accolto Loretta Goggi, presentata come “il vero pezzo forte”.

Dopo un pensiero tributato a Gigi Proietti, accompagnato da un appaluso dello studio, la Goggi ricapitola la classifica di settimana scorsa. E poi saluta Cirilli, che prende il posto di Conti nella clip pre-ascensore.

Al rientro in studio, dopo la pubblicità che separa l’anteprima dal programma vero e proprio, Conti a sorpresa (?) interviene telefonicamente, interrompendo Giorgio Panariello che stava presentando Lidia Schillaci:

Vi voglio salutare e ringraziare. È stata una settimana particolare e non riesco a essere lì con voi, né a farlo da casa come l’altra volta. Siete partiti fortissimo e vi voglio ringraziare. Voglio ringraziare anche Enrico, che si è aggiunto alla nostra meravigliosa squadra e Gabriele Cirilli, che farà perfettamente gli ascensori. Vi guardo da Rai Play. Volevo mandare poi il mio ricordo personalissimo a Gigi Proietti, che è stato a lungo su quel banco.

Conti è parso molto affaticato nella voce, ma non ha perso comunque la sua disciplina e da bravo uomo d’azienda – e in quanto anche testimonial della campagna – ha ricordato le donazioni all’AIRC.

Spero di stare bene, di passare una buona settimana. Divertitevi questa sera, divertitemi e la prossima settimana spero di poter stare tutti insieme e abbracciarci presto.

A Carlo Conti i migliori auguri di una pronta guarigione, in attesa di rivederlo presto a Tale e Quale Show. Per gli abbracci ci sarà tempo.