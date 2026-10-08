Tale e Quale Show arriva al 21,8% di Share, La Ruota dei Campioni…e delle Stelle si ferma al 20,5%. I dati Auditel del 7 Ottobre 2026

Tale e Quale Show batte La Ruota dei Campioni…e delle Stelle in prima serata. Il format condotto da Gerry Scotti e Samira Lui soffre anche in access prime time contro Affari Tuoi che arriva al 23% di Share.

Tale e Quale Show torna in prima serata e cresce ulteriormente rispetto alla settimana precedente, la trasmissione condotta da Carlo Conti ottiene il 21,8% di Share. Le esibizioni dei vip che si sono cimentati nella riproposizione di cantanti e artisti di vario genere hanno colpito nel segno, ma l’ospite d’onore Massimo Ceccherini ha capitalizzato l’attenzione di chi aveva soltanto il fine di ridere in maniera spensierata al cospetto del piccolo schermo.

La rete ammiraglia di Viale Mazzini si gode il successo in prime time, mentre la concorrenza – sulla rete ammiraglia Mediaset – sceglie La Ruota dei Campioni…e delle Stelle fermandosi al 20,5% di Share. Il format condotto da Gerry Scotti e Samira Lui soffre leggermente quando arriva in prime time dopo la parentesi in access. Le reti cadette hanno compiuto scelte differenti: Rai2 si ferma all’1,5% di Share con Patù – La Passione delle Idee. La terza rete di Viale Mazzini seleziona Chi L’ha Visto?, la nuova conduzione di Federica Griggi consente al programma di raggiungere il 6,5% di Share rimanendo in linea con il trend di inizio stagione.

Tale e Quale Show si impone in prime time

Rete4 con È Sempre Cartabianca si ferma al 4,5% di Share, il talk show condotto da Bianca Berlinguer si affida al consueto parterre di opinionisti e politici. Italia Uno ritrova Greenland al 5,2% di Share, mentre La7 arriva al 6,6% di Share con Una Giornata Particolare. L’appuntamento con Aldo Cazzullo e l’approfondimento storico conferma l’interesse degli appassionati che garantisce all’emittente di Cairo una buona base di pubblico da coltivare.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 2,5% di Share con 4Ristoranti condotto da Alessandro Borghese. Nove si affida allo spettacolo comico Io e Gianlu, scritto e interpretato dalla coppia comica Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. La performance artistica ottiene il 2,1% di Share. Il Canale 20 presenta l’opera cinematografica dal titolo The King’s Man – Le Origini ottenendo il 2,2% di Share, mentre Rai4 con Non Siamo Soli si ferma al 2% di Share.

Affari Tuoi al 23% di Share

Iris con Flight ottiene l’1,9% di Share, RaiMovie con il film Palermo-Milano – Solo andata realizza l’1,4% di Share. RealTime, con Matrimonio A Prima Vista Italia, conquista il 3,4% di Share. Su Cine34 Poliziotto Superpiù raggiunge l’1,7% di Share. La sfida in access prime time vede Affari Tuoi al 23% di Share. Il format di De Martino guadagna terreno approfittando della versione deluxe del formato concorrente. Viale Mazzini torna in carreggiata conquistando punti preziosi e ravvivando una disputa catodica entrata nel vivo.