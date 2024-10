Un gradito ritorno in veste di giurato nel prime time di Rai1 per Paolo Bonolis, in attesa di tornare in pianta stabile alla tv pubblica. Lavori in corso

Prima ancora che due conduttori rivali su due emittenti televisive che si fanno concorrenza, sono due amici, veri. Carlo Conti e Paolo Bonolis sono stati dirimpettai televisivi (come amava dire Maurizio Costanzo dei colleghi che andavano in onda nel suo stesso orario, ma su reti diverse) in tante occasioni. La più eclatante di tutte certamente è stata nella fascia del preserale. Carlo andava in onda nella sua Rai1 con L’Eredità, Paolo su Canale 5 con Avanti un altro. Ora si ritroveranno insieme nell’ultima puntata stagionale di Tale e quale show.

Paolo Bonolis alla finale di Tale e quale show 2024

Carlo ha invitato il suo amico Paolo quale quarto giurato nella finale stagionale di Tale e quale show 2024, che andrà in onda venerdì 8 novembre in prima serata subito dopo Affari tuoi. Quello di Paolo Bonolis sarà un ritorno in una diretta prime time di Rai1, territorio che conosce molto bene. Bonolis infatti ha condotto per anni programmi di successo proprio nella fascia di prima serata della prima rete Rai.

Ricordiamo I Cervelloni, Fantastica italiana, Beato fra le donne. Ha fatto debuttare su Rai1 Affari tuoi, format che ancora oggi raccoglie ascolti importanti nella fascia di prime time di Rai1 con Stefano De Martino. Per altro Bonolis è stato fra i primi, in tempi non sospetti, a scommettere sulle doti di padrone di casa di De Martino nel gioco dei pacchi. Questo quando in molti non erano molto convinti della scelta del conduttore di STEP (che tornerà a gennaio su Rai2) alla guida del gioco dei pacchi.

Il ritorno di Avanti un altro su Canale 5

Paolo Bonolis dunque torna in Rai, in attesa di tornare nel preserale di Canale 5 da gennaio 2025 con una nuova edizione (forse l’ultima) di Avanti un altro. Che la presenza nella giuria della finale di Tale e quale show 2024 di Bonolis sia propedeutica per un suo ritorno in Rai nelle vesti di conduttore? Probabilmente si, ci risultano lavori in corso. Nei mesi scorsi l’ex AD Rai ed ora DG Roberto Sergio lo aveva apertamente invitato a rifare il Senso della vita in Rai.

Paolo Bonolis ed un futuro di nuovo in Rai?

Lo stesso Bonolis in una nostra intervista aveva accarezzato l’idea di far tornare i sapori di quel programma in televisione, naturalmente attualizzandoli. Vedremo dunque che accadrà nei prossimi mesi. In attesa di tutto questo appuntamento allora con la finale di Tale e quale show 2024 con Paolo Bonolis quarto giurato a venerdì 8 novembre in prima serata su Rai1. Il tutto naturalmente diretto e condotto da Messere Carlo Conti.