Tale e Quale Show fra…’Amici’ e Maria de Filippi telefona in diretta (VIDEO)

Il tormentone di “Amici” non si leva dalla testa di Cristiano Malgioglio. Alla prima puntata di Tale e Quale Show 2024 registriamo un precedente: ‘Maria de Filippi’ e ‘Amici’ sono le parole chiave persino più citate del titolo del programma di Carlo Conti. La causa-merito (scegliete voi la declinazione) è dell’attuale giudice dello show di Rai 1, sì Rai 1, quella che si trova al tasto 1 del telecomando.

E’ bene sottolinearlo perché qualcuno potrebbe essersi sentito disorientato dal loop di Malgioglio che non ha fatto altro che ricordare quanto è bello avere una scuola come Amici, perché grazie ad Amici i talenti più interessanti e popolari ora sono volti e voci da imitare a Tale e Quale Show.

Un’ode al talent show che da un lato trova sicuramente riscontro. Tale e Quale Show quest’anno ha nel cast due ex allievi di Amici (Thomas Bocchimpani e Verdiana Zangaro) ed una vincitrice, Angelina Mango, imitata da Amelia Villano nella prima puntata. L’altro lato, più scomodo, è il disco rotto dei saluti e ringraziamenti di Malgioglio a Maria de Filippi che diventa persino irritante, soprattutto se pensiamo che la Mango imitata e i due ex Amici si sono esibiti a breve distanza nella prima parte della trasmissione.

Nulla contro né una parte, né l’altra, ma la domanda è lecita: il ripetersi di questo uso personale di Rai 1 per ammiccare ad una trasmissione della concorrenza in cui, guarda il caso, lo stesso Malgioglio è stato (e magari lo sarà di nuovo) giudice, piace davvero alla Rai oltre ai sorrisi di circostanza? L’amicizia tra Carlo Conti e Maria de Filippi sicuramente è una safe zone in cui Malgioglio può sguazzare, ma fino a che punto?

Giorgio Panariello con una battuta dal sapore sarcastico: “Ma qualcuno gliel’ha detto che Amici è a Mediaset?” ha fermato momentaneamente il tormentone del suo collega giudice, giusto il tempo di far passare qualche minuto e sentire la vera Maria de Filippi con un’improvvisa telefonata al cellulare di Stefano de Martino: “Volevo dire a Malgioglio che questa (si riferisce a “It’s raining men” di Geri Halliwell, ndr) è stata la prima sigla di Amici“. Conti ha giustamente preso la palla al balzo e, date le numerose citazioni al talent show di Canale 5, scherza con l’amica Maria: “A questo punto devi dire che Tale e Quale Show è il tuo programma preferito“, lei risponde “Ovvio! Vi sto guardando!” e pure lei ci gioca su: “Siamo su Canale 5 e questo è Tale e quale show. Ah non siamo su Canale 5?“.