Parte questa sera, venerdì 20 settembre 2024, la quattordicesima edizione di Tale e Quale Show. Nelle otto puntate che daranno vita al programma, undici saranno i protagonisti al centro dello show. Le imitazioni saranno il fine per il quale ogni settimana i vari protagonisti si metteranno al lavoro in sala con i coach. Musica, divertimento ed emozioni sono assicurati anche per questa nuova edizione.

Tale e Quale Show è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, i costumi di Simonetta Innocenti, mentre la scenografia è firmata da Riccardo Bocchini. A capitanare la regia è invece Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show 2024, prima puntata 20 settembre: cast

Undici sono i protagonisti – come li ama definire Carlo Conti – che daranno vita al cast di questa edizione. Si tratta di Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro.

Tale e Quale Show 2024, prima puntata 20 settembre: imitazioni

Ecco gli abbinamenti previsti per la prima puntata tra gli undici concorrenti e i cantanti che dovranno imitare:

Simone Annicchiarico imiterà Mungo Jerry ;

; Massimo Bagnato imiterà Fred Buongusto ;

; Thomas Bocchimpani imiterà Irama ;

; Feysal Bonciani imiterà Bruno Mars ;

; Roberto Ciufoli imiterà Angelo Branduardi ;

; Carmen Di Pietro imiterà Donatella Rettore ;

; Kelly Joyce imiterà Beyoncé ;

; Justine Mattera imiterà Geri Helliwell ;

; Giulia Penna imiterà Rose Villain ;

; Amelia Villano imiterà Angelina Mango ;

; Verdiana Zangaro imiterà Arisa.

Tale e Quale Show 2024, prima puntata 20 settembre: giudici

Cambia quest’anno la composizione della giuria di Tale e Quale Show, rimasta invariata nelle ultime tre edizioni. Dopo l’addio di Loretta Goggi, arriva dietro il bancone dei giurati Alessia Marcuzzi. Al suo fianco siederanno Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ogni puntata poi prevederà un diverso quarto giudice. A farlo nel corso della prima puntata sarà Stefano De Martino.

Tale e Quale Show 2024, prima puntata 20 settembre: dove vederla in tv e in streaming

La prima puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show andrà in onda questa sera, a partire dalle 21:30 circa, su Rai 1. Oltre che sulla tv lineare, si potrà seguire in diretta streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma si potrà recuperare poi, al termine della serata, l’intera puntata, così come tutte le clip con le singole esibizioni.

Dalle 21:30 avrà inizio il liveblogging con il quale TvBlog seguirà e commenterà tutta la puntata.