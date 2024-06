Tale e quale show 2024: chi saranno i nuovi protagonisti?

I nomi degli aspiranti protagonisti di Tale e quale show 2024 in onda in autunno su Rai 1 con Carlo Conti. Ecco chi ha sostenuto il provino

Si stanno svolgendo, in queste settimane, nel più stretto riserbo, i provini per la nuova edizione di ‘Tale e quale show 2024‘. Dopo una serie di selezioni, uscirà il cast ufficiale con i protagonisti (come ama definirli Carlo Conti) che si daranno battaglia per conquistare la vittoria finale.

Dopo l’addio di Loretta Goggi e le due entry anticipate dal nostro Hit, nei prossimi giorni, grazie ai nostri redattori, scopriremo sicuramente chi, in questa calda estate romana, sta prendendo parte ai casting per entrare a far parte della rosa finale.

Leggi anche: Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show dopo 13 anni

Il sempre informato Biccy, proprio nei giorni scorsi, ha ripreso una serie di papabili nomi che sperano di occupare uno dei posti disponibili per lo show del venerdì sera di Rai 1. Tra questi, la coppia del ‘Grande Fratello’ composta da Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia oltre a Sophie Codegoni (annunciati da Deianira Marzano all’interno della trasmissione radiofonica, Gente di Marte).

A loro si aggiungono anche Katia Ricciarelli e Carmen Di Pietro.

Inoltre, figurerebbero anche Nadia Rinaldi, Federico Fashion Style, Karma B, Rosanna Banfi, le sorelle Jessica, Lulù, Clarissa Selassié, Manila Nazzaro, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino (“Al provino ho avuto i complimenti di tutti, ma non mi hanno presa. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto. Anche Emanuela Aureli mi ha fatto un bel complimento. Mi ha detto che mi ero superata stavolta. In ogni caso non è finita qui. Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta” aveva detto l’attrice, a ‘Diva e Donna’, nel 2022)

Tra i provinati dell’ultima ora, spicca anche quello di Massimiliano Varrese (riportato da Deianira Marzano) che, nei giorni scorsi, ha espresso la volontà di trovare l’amore nel trono over di ‘Uomini e Donne’.

E a proposito del dating show di Maria De Filippi, intervistato da Superguidatv.it, Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, lo scorso giugno, ha avanzato la propria candidatura per ‘Teqs’: “Potrebbe essere interessante. Vorrei interpretare degli artisti stranieri non italiani”.