Uomini e Donne 2024 – 2025: chi saranno i nuovi tronisti?

Per tutti gli orfani di ‘Uomini e Donne‘, in questo post, raccogliamo tutte le indiscrezioni estive che riguardano i possibili protagonisti della stagione 2024 – 2025 del trono classico ed trono over. Tra queste, però, spicca l’autocandidatura di Massimiliano Varrese, ex concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello’. L’attore, dopo la separazione con Valentina Melis (madre di sua figlia Mia), è single ed è pronto a sedersi nel parterre del trono over come confessato all’interno del programma, ‘Turchesando’, condotto da Turchese Baracchi:

“Faccio un po’ la carriera al contrario, sono stato sempre un’artista di nicchia, serio, ho fatto cose commerciali ma sono sempre state scelte artistiche. In questa fase seconda della mia vita artistica perché non fare le cose al contrario? Perché non prendere tutto con più leggerezza? Mi ci vedete sul trono? Uno si può anche divertire senza prendersi troppo sul serio”

L’ex concorrente del reality di Canale 5 rincontrerebbe la redazione di Maria De Filippi dopo l’esperienza di ‘Amici Celebrities’.

Tina Cipollari e Gianni Sperti da opinionisti a tronisti di Uomini e Donne?

Nelle scorse ore, Lorenzo Pugnaloni ha raccolto la segnalazione di un possibile approdo di Gianni Sperti e Tina Cipollari sul trono per trovare l’amore. Durante un evento pubblico, a chi ha preso parte anche un ex altro protagonista del dating show di Canale 5, Jack Vanore, la coppia di opinionisti ha smentito questa circostanza:

“Tina e Gianni hanno smentito le voci che erano uscite che li vedevano tronisti, saranno sempre opinionisti come avevi detto tu infatti. Jack ridendo ha detto “ma un cambio di opinionisti” e la gente ha esultato perché vorrebbe che anche lui tornasse e Jack ha sorriso, chissà”.

Tra i nomi che si sono rincorsi sul web, in questi ultimi giorni, quelli più frequenti sono quello di un ritorno di Ida Platano (dopo l’infelice esperienza da tronista) e di Marco Antonio Alessio (dopo la fine della relazione con Emanuela Malavisi). Recentemente, invece, rispondendo alla box di domande su Instagram, Sossio Aruta (dopo aver chiuso la storia con Ursula Bennardo) si è lasciato andare anche su un ipotetico ritorno in trasmissione: “Le vie del Signore sono infinite!”.