Tale e quale show, Alessia Marcuzzi e Christian De Sica in giuria alla sesta puntata (Anteprima TvBlog)

Prosegue con grande successo di ascolti il cammino dell’edizione 2023 del varietà del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show. Anche venerdì prossimo 27 ottobre 2023 Carlo Conti torna in onda con il suo spettacolo musicale in salsa talent giunto alla sua sesta emissione. Venerdì lo vedrà confrontarsi ancora una volta su Canale 5 con un film interpretato dal duo comico Ficarra e Picone, La pellicola in questione si intitola Anche se è amore non si vede, datata 2011. Scopriamo insieme chi saranno i giurati aggiunti, già perchè questa volta sono due, che affiancheranno i componenti fissi della giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Le imitazioni della sesta puntata

Ma vediamo prima in quali imitazioni i concorrenti in gara di questa edizione dello spettacolo di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy se la dovranno vedere. Jo Squillo dovrà imitare niente di meno che Mina. Ginevra Lamborghini vestirà i panni di Madame. Alex Belli sarà Toto Cutugno, mentre Pamela Prati imiterà Carmen Miranda. L’ineffabile coppia Paolantoni-Cirilli vestirà i panni delle Las Ketchup. Ancora Jasmine Rotolo sarà Noemi, mentre Luca Gaudiano imiterà Tananai. Maria Teresa Ruta rifarà Nancy Sinatra. Lorenzo Licitra sarà Michael Jackson e Ilaria Mongiovì dovrà imitare Marcella Bella.

Scialpi abbandona Tale e quale show, si prosegue in 10

Scialpi invece è stato costretto ad abbandonare il programma dopo l’infortunio alla gamba al termine della quinta puntata, avvenuto mentre tornava in camerino con gli zatteroni dei Cugini di campagna. Stando a quanto apprende TvBlog la gara quindi prosegue con i 10 artisti rimasti. Scialpi dunque non verrà sostituito. Mancano ormai solo tre puntate alla fine di questa serie. L’ultima vedrà poi i 5 migliori di quest’anno che se la vedranno con i 5 migliori dell’anno passato. Questa è la tradizionale sfida dei campioni di fine serie.

I giurati aggiunti della sesta puntata

Anche nella sesta puntata di Tale e quale show, insieme a Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi è prevista la presenza di un quarto giurato, che per l’occasione saranno due. Invitato dal team del programma di Carlo Conti sarà Christian De Sica. Non sarà il vero De Sica, come tradizione, ma un tale e quale a lui, ovvero David Pratelli. A lui si affiancherà Alessia Marcuzzi che il martedì successivo partirà con la nuova edizione di Boomerissima. Questi gli ospiti della seconda serie del varietà di Rai2 che vi abbiamo anticipato.

Appuntamento dunque per la sesta puntata di Tale e quale show diretta e condotta da Carlo Conti per venerdì 27 ottobre in prima serata su Rai1.