Scialpi fermato non solo dalla raucedine: il cantante in gara a Tale e quale show si è fatto male al piede ed è finito in ospedale

Tale e quale show: per Scialpi non solo la raucedine, ora pure l’infortunio al piede

Nuova tegola sul cast di Tale e quale show. Dopo l’infortunio di Maria Teresa Ruta, che si è procurata una frattura alle costole, che le ha impedito di salire sul palco (nella scorsa puntata, in onda ieri sera in diretta su Rai1, è stata sostituita nella gara dalla figlia Guenda Goria), ora tocca a Scialpi.

Il cantante ieri, sebbene si sia presentato come da gioco nei panni di Nick Luciani dei Cugini di campagna, non si è esibito davanti alla giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio + Morgan (alias il bravissimo Leonardo Fiaschi) a causa di una fastidiosa raucedine, come il diretto interessato ha spiegato poche ore fa anche sui social. Ma non è tutto. Scialpi è ora alle prese con un brutto infortunio al piede sinistro. Lo stesso artista lo ha fatto intendere postando questa mattina una foto nelle storie Instagram, senza però fornire ulteriori dettagli.

Stando a quanto apprende TvBlog, Scialpi si sarebbe fatto male alla fine della puntata di ieri sera, come sempre realizzata negli studi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma. Una scivolata, forse per ‘colpa’ delle zeppe, che lo ha costretto alle cure mediche in ospedale nella Capitale. Soltanto nelle prossime ore si capirà se il cantante di Pregherei potrà tornare a gareggiare nello show del venerdì sera condotto da Carlo Conti o se dovrà, suo malgrado, rinunciare (a quel punto si dovrà decidere se sostituirlo e con chi).

Intanto, TvBlog rivolge sinceri auguri di pronta guarigione a Scialpi, nella speranza che possa presto mettersi alle spalle i guai fisici e tornare ad esibirsi a Tale e quale show, anche per ‘vendicare’ l’ultimo posto in classifica (con appena 24 punti) di ieri, addirittura dietro a Paolantoni e Cirilli (ieri accompagnati da Pierpaolo Pretelli e Pino Insegno).