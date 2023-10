Perché Scialpi non si è esibito stasera 20 ottobre 2023 a Tale e quale show?

Scialpi non si è esibito in Nick dei Cugini di Campagna durante la quinta puntata di Tale e quale show di stasera 20 ottobre 2023: perché?

Oltre a Maria Teresa Ruta, sostituita in corsa dalla figlia Guenda Goria (per colpa di un infortunio) in ‘Pistolero’ di Elettra Lamborghini, un’altra defezione ha colpito, stasera, la quinta puntata di ‘Tale e quale show’ di venerdì 20 ottobre 2023. Uno dei protagonisti dello show di Carlo Conti, ovvero Scialpi, ha osservato uno stop forzato, un turno di riposo dovuto ad un piccolo problema di salute.

Il motivo? Nonostante le pronte cure mediche, il cantautore, questa sera, non si è potuto esibire perché colpito da una brutta raucedine. Non è, quindi, stato in grado di imitare Nick Luciani de I Cugini di Campagna nella super conosciuta hit evergreen ‘Anima mia’.

L’artista, visibilmente dispiaciuto per non essere riuscito a ristabilirsi in vista della diretta di oggi, ha promesso di recuperare, in tempi record, la propria voce:

Conti: “Riguardati e non camminare a piedi nudi per la strada”

Lontano da un ‘non classificato’, il protagonista dello show di Rai1, ha ricevuto, comunque, voti bassi dalla giuria formata da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Morgan (interpretato da Leonardo Fiaschi) finendo ultimo nella classifica finale con appena 24 punti dietro ai Village People interpretati da Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli che hanno conquistato 5 punti dal pubblico a casa.

Il messaggio di Scialpi dopo la diretta di Tale e quale show

Il concorrente, qualche minuto fa, sui social, ha voluto rassicurare tutti i fan sulle sue condizioni di salute e che, ben presto, una volta rimessosi completamente, tornerà a calcare quel palco che gli sta regalando successi e consensi straordinari:

Scialpi: “Mi piange il cuore, mi ero preparato al solito minuziosamente ma non ho fatto i conti con la raucedine”

Scialpi ha vinto il terzo appuntamento di ‘Tale e quale show’ nei panni di Domenico Modugno. Nel corso delle settimane l’icona degli anni ’80 ha vestito i panni anche di Bobby Solo, Renato Zero e Boy George.