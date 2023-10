Cattive notizie per Maria Teresa Ruta. Secondo quanto apprendiamo la nota conduttrice televisiva impegnata di questi tempi a Tale e quale show ha sùbito un piccolo infortunio. Per fortuna niente di grave, ma pare che l’ex conduttrice della Domenica sportiva sia stata vittima di una frattura durante la preparazione della sua prossima esibizione nello show del venerdì sera di Rai1.

Maria Teresa Ruta deve dare forfait a Tale e quale show

Nello specifico pare che Maria Teresa Ruta si sia rotta una costola. Questa cosa le impedisce di sostenere la prova nella quinta puntata di Tale e quale show, in cui doveva imitare Elettra Lamborghini. La notizia dell’ultimo minuto è dunque che Maria Teresa Ruta non prenderà parte alla prossima puntata dello show del venerdì sera della prima rete della Rai. Ci si augura che lo stop forzato di Maria Teresa sia solo per una settimana. Ma chi prenderà il suo posto nella puntata di venerdì di Tale e quale show? Secondo quanto apprendiamo la soluzione si troverà in famiglia. Maria Teresa Ruta infatti sarà sostituita dalla figlia Guenda Goria.

Guenda Goria al posto della mamma Maria Teresa Ruta

Guenda ha già provato a partecipare a Tale e quale show, quindi quello che accadrà venerdì sera sarà per lei la realizzazione di un desiderio e magari un provino in diretta per la prossima edizione. I destini di madre e figlia per altro si sono già incrociati in passato e sempre in un programma prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy. Entrambe infatti hanno preso parte al Grande fratello 5 come concorrenti. I destini dunque di Tale e quale show e Grande fratello sembrano ancora una volta incrociarsi.

Le esibizioni di venerdì sera

Ricordiamo ora brevemente le esibizioni della prossima puntata di Tale e quale show dei concorrenti del cast. Jo Squillo dovrà imitare Annie Lenox. Ginevra Lamborghini vestirà i panni di Elodie. Alex Belli sarà Mr. Rain, mentre Pamela Prati imiterà Renato Zero. Scialpi rifarà Nick dei Cugini di campagna, mentre l’ineluttabile coppia Paolantoni-Cirilli (insieme a Pino Insegno) vestirà i panni dei Village people. Ancora Jasmine Rotolo sarà Rihanna, mentre Luca Gaudiano imiterà Hozier. Lorenzo Licitra sarà Alex Baroni e Ilaria Mongiovì dovrà imitare Shakira e per finire, come detto, Guenda Goria imiterà Elettra Lamborghini al posto di mamma Maria Teresa.