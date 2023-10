Prosegue senza intoppi il cammino dell’edizione 2023 del varietà campione di ascolti del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show. Anche venerdì prossimo 20 ottobre 2023 Carlo Conti torna in onda con il suo spettacolo musicale in salsa talent giunto alla sua quinta emissione. Venerdì lo vedrà confrontarsi con il film Andiamo a quel paese con Ficarra e Picone, in onda su Canale 5. Dopo il Titanic di settimana scorsa dunque la direzione palinsesti di Mediaset mette ancora una volta contro lo show di Carlo Conti un film.

Tale e quale show, le imitazioni della quinta puntata

Ma vediamo in quali imitazioni i concorrenti in gara di questa edizione dello spettacolo di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy se la dovranno vedere. Jo Squillo dovrà imitare Annie Lenox. Ginevra Lamborghini vestirà i panni di Elodie. Alex Belli sarà Mr. Rain, mentre Pamela Prati imiterà Renato Zero. Scialpi rifarà Nick dei Cugini di campagna, mentre l’ineluttabile coppia Paolantoni-Cirilli (insieme a Pino Insegno) vestirà i panni dei Village people. Ancora Jasmine Rotolo sarà Rihanna, mentre Luca Gaudiano imiterà Hozier. Maria Teresa Ruta rifarà Elettra Lamborghini. Lorenzo Licitra sarà Alex Baroni e Ilaria Mongiovì dovrà imitare Shakira.

Morgan giurato della quinta puntata

Anche nella quinta puntata di Tale e quale show, insieme a Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi è prevista la presenza di un quarto giurato. Invitato dal team del programma di Carlo Conti sarà Morgan, il giudice dell’attuale edizione di X Factor. Non sarà il vero Morgan, come tradizione, ma un tale e quale a lui, ovvero Leonardo Fiaschi.

Appuntamento dunque per la quinta puntata di Tale e quale show diretta e condotta da Carlo Conti per venerdì 20 ottobre in prima serata su Rai1.