Continuano a Roma i provini per la prossima stagione di Tale e quale show, al via a settembre su Rai1 (nel frattempo in tv vanno in onda le repliche dell’ultima edizione, che ha fatto registrare ottimi risultati di ascolti). Nei giorni scorsi noi di TvBlog vi abbiamo svelato alcuni nomi di personaggi famosi che si sono presentati ai casting che sono in corso nella Capitale, la città che da sempre ospita il varietà della rete ammiraglia della tv pubblica firmato e condotto da Carlo Conti.

Oggi siamo in grado di aggiungere altri dettagli. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, tra i provinati ci sarebbero anche le Karma B, Milena Miconi e Carmen di Pietro.

All’anagrafe Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, il duo di drag queen gemelle (nella foto) è diventato popolare per il pubblico televisivo grazie alla riuscita partecipazione a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo. Milena Miconi, showgirl e attrice, il cui nome è legato professionalmente al Bagaglino, è reduce dal Grande Fratello Vip, alla cui settima edizione ha preso parte in corsa, dal 12 dicembre 2022, arrivando ad un passo dalla finalissima. Carmen Di Pietro, pseudonimo di Carmela Tonto, non ha bisogno di presentazioni, essendo un volto tv assai riconoscibile soprattutto tra il pubblico generalista che nel corso degli anni l’ha seguita nei talk (frequentati come opinionista) e nei reality (per due volte è stata naufraga dell’Isola dei famosi, nel 2004 e nel 2022, mentre è stata inquilina del Gf Vip nel 2017).

Tale e quale show, la giuria confermata

Nei prossimi giorni sono previsti gli ultimi provini di fronte al cast tecnico, agli autori di Tale e quale show e ad alcuni rappresentanti di Endemol Shine Italy, la società che produce il format. L’ultima parola spetterà comunque come sempre a Carlo Conti, che annuncerà poi il cast completo. Ricordiamo che anche quest’anno sarà confermatissima la giuria formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, con un quarto membro a sorpresa in ogni appuntamento.