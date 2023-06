Chi si sarà nel cast della prossima edizione di Tale e quale show, al via a settembre su Rai1? Se volete la risposta a questa domanda… questo non è l’articolo giusto da leggere. Nel senso che ad oggi non ci sono certezze sulle scelte di Carlo Conti. Noi di TvBlog, però, siamo in grado di svelare i nomi di alcuni dei personaggi famosi che si sono sottoposti ai provini del programma di Rai1 che torna in onda come sempre al venerdì sera.

Secondo quanto ci risulta, infatti, tra i provinati ci sarebbero Federico Fashion Style, Manila Nazzaro, Pamela Prati, Nadia Rinaldi, le sorelle Selassiè, Patrizia Pellegrino e Rosanna Banfi. Alcuni di questi profili sono già stati vagliati negli scorsi anni. Per esempio le principesse Jessica, Lulú e Clarissa Selassié, già viste al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, sembravano ad un passo dalla partecipazione nella scorsa edizione. Poi però non se ne fece nulla. Sarà, dunque, questo l’anno buono per le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè?

La stessa domanda potrebbe essere posta facendo riferimento a Manila Nazzaro, anche lei ex Grande Fratello Vip. La conduttrice radiofonica (attualmente lavora a Rai Radio Tutta Italiana) ed ex Miss Italia ha provato già qualche anno fa a diventare una delle protagoniste di Tale e quale show, senza fortuna.

Situazione particolare quella di Patrizia Pellegrini, che a luglio 2022 aveva raccontato di essere stata scartata per la terza volta: “Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto“.

Il nome grosso per l’edizione numero 13 al via in autunno potrebbe essere comunque quello di Katia Ricciarelli, da tempo corteggiata professionalmente da Carlo Conti. Che intanto continua a lavorare al cast di Tale e quale show, reduce da una stagione molto fortunata (e molto, forse troppo, piena di spinoff).