E così Carlo Conti ha chiuso con lo spettacolo musicale di beneficienza Con il cuore, in diretta da Assisi, la sua stagione tv. Una stagione che, dati alla mano, è sicuramente stata fra le migliori dell’ex conduttore di Big. Una partenza ottima con Tale e quale show, rilanciata nella versione nip, ovvero con Tali e quali. Lo spettacolo con protagonisti sconosciuti, ha ben figurato nel sabato sera di Rai1 in alternativa al campione di ascolti di Canale 5 C’è posta per te ed è quindi confermato anche per la prossima stagione nella medesima collocazione.

Poi è arrivata la conferma del brand I migliori anni, che ha ottenuto buoni ascolti nelle ultime settimane su Rai1. Bene sia la puntata andata in onda di venerdì, che in quella dedicata alle hit dell’estate posizionata il sabato sera. Fra questi gli eventi come il David di Donatello e appunto, come detto, la serata di beneficenza da Assisi, Con il cuore.

Ora è tempo di riposo, ma anche di pensare alle novità incastonate nella nuova stagione televisiva che partirà da settembre. Il primo step della nuova stagione sarà Tale e quale show, che tornerà in onda nei venerdì sera di Rai1 da metà settembre. Naturalmente parlando di novità, è ovvio pensare ai volti delle celebrità che si misureranno, puntata dopo puntata, sulle imitazioni dei cantanti. Sulla composizione del cast se ne parlerà a luglio.

Ma altro elemento fondamentale del programma resta la giuria, che ormai, da qualche edizione, ha trovato la quadra. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono dunque elementi imprescindibili del cast di Tale e quale show. Proprio per questo tutti e tre sono confermatissimi anche per l’edizione 2023 di questo spettacolo musicale prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy. Qualcuno si chiederà: ma che notizia è questa? Per la verità vale la pena di ribadirla dopo alcune cose che si sono lette nei giorni scorsi.

Sono infatti circolate nelle scorse ore sul web alcune indiscrezioni che volevano Cristiano Malgioglio di nuovo alla corte di Maria De Filippi nel prossimo autunno nella nuova serie di Tu si que vales. Così non sarà, Cristiano Malgioglio sarà ancora una volta dietro il bancone della giuria di Tale e quale show 2023, insieme a Giorgio Panariello e Loretta Goggi.

Mai e poi mai Maria avrebbe tolto al suo amico Carlo uno degli elementi del suo programma ed il fatto che su queste questioni loro due si parlano, è cosa acclarata. La loro, come è noto è un’amicizia vera, solida e pluriennale. L’approdo di Malgioglio nella giuria di Amici è figlio dunque di un accordo fra di loro, cosi come il fatto che il celebre paroliere sarà ancora nella giuria di Tale e quale show.