Questa sera, domenica 14 maggio 2023, andrà in onda su Canale 5, la finale del serale di Amici 22, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Amici è un programma prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è firmata da Andrea Vicario.

Amici 22, serale, finale 14 maggio: anticipazioni

Questa sera scopriremo il vincitore della ventiduesima edizione di Amici che, ieri sera, non è andato in onda tradizionalmente di sabato per non scontrarsi con la finale dell’Eurovision Song Contest.

Il vincitore della scorsa edizione, Luigi Strangis, consegnerà la coppa al vincitore di quest’edizione.

A decretare il vincitore, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto (sms al numero 477.000.1) o tramite app WittyTv, app Mediaset Infinity, sito di WittyTv e smart tv e decoder abilitati.

Il vincitore assoluto riceverà un premio dal valore di 150mila euro in gettoni d’oro mentre il vincitore di categoria riceverà un premio dal valore di 50mila euro in gettoni d’oro.

Durante la serata, sarà consegnato anche il Premio TIM, dal valore di 30mila euro in gettoni d’oro, il TIM Premio della Critica, dal valore di 50mila euro in gettoni d’oro, il Premio Radio, il Premio Oreo, dal valore di 20mila euro, e il Premio Marlù, dal valore di 7mila euro.

Amici 22, serale, concorrenti e coach: chi sono?

I finalisti della ventiduesima edizione del serale del talent show sono 4: la ballerina Isobel (che ha fatto parte della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano), la cantante Angelina (che ha fatto parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo), il cantante Wax e il ballerino Mattia (che hanno fatto parte della squadra di Arisa e Raimondo Todaro).

Le loro performance saranno commentate in studio dai tre giurati di quest’edizione, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. A votare, però, ricordiamo che sarà unicamente il pubblico da casa.

Il direttore artistico del serale, infine, è Stephane Jarny.

Amici 22, serale, finale 14 maggio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il serale di Amici 22 in diretta dalle ore 21:30 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.