Deborah Lettieri: chi è la nuova professoressa di danza di Amici 2024

Quest’anno, ad ‘Amici 2024‘, è arrivata una nuova insegnante ad arricchire il gruppo dei professori di danza. Oltre ad i confermati Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, troviamo Deborah Lettieri.

Le sue allieve sono Teodora Olivia Martinez e Rebecca Ferreri.

Conosciamola meglio:

Nata a Parma classe ’83 (ha 41 anni), inizia a studiare danza moderna all’età di 11 anni al Jazz Dance Studio, dove incontra e diventa allieva dei più grandi maestri, tra cui Matt Mattox, Christopher Huggins, Bruno Collinet e a 15 anni riceve la sua prima borsa di studio da Mauro Astolfi.

Nel 2001, a 17 anni, è semifinalista nazionale per il concorso di Miss Italia, che dà il via al suo percorso come modella, grazie al quale poserà in seguito per il gruppo Max Mara e per il grande designer Christian Louboutin.

Nel 2002 grazie al concorso di bellezza le viene proposto il suo primo contratto da Coreografa per le selezioni regionali in Emilia Romagna e diventa insegnante di danza moderna al Jazz Dance Studio di Parma dove comincia ad esibirsi come ballerina professionista.

Muove i primi passi sul palcoscenico del Teatro Regio di Parma dove lavora durante le stagioni liriche del Festival Verdi, sotto la direzione artistica di Hugo De Ana; è solista del progetto “Leggere per…..Ballare” curati da Arturo Cannistrà per conto della Fondazione nazionale della danza/Aterballetto.

Chi è Deborah Lettieri di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Dal 2009 al 2012 si trasferisce a New York, dove approfondisce diversi stili di danza, frequentando alcune delle più prestigiose scuole tra cui Steps on Broadway, Alvin Ailey School, DNA Dance Academy e Peridance.

Prosegue il suo viaggio trasferendosi per 12 anni a Parigi dove, dopo un’audizione, entra a far parte del corpo di ballo del Crazy Horse.

Da quel momento Deborah diventa “Gloria Di Parma”, nome che le viene assegnato come omaggio alla sua città. Il suo arrivo segna anche il ritorno di una ballerina italiana al famoso locale parigino dopo più di 30 anni di distanza dalla mitica Rosa Fumetto.

Dopo qualche settimana Deborah diventa già solista e in pochi mesi assume il ruolo di ballerina di punta e “media talent” della compagnia.

Partecipa così a tutti gli spettacoli messi in scena dal Crazy Horse sia a Parigi che nella tournée intercontinentale “Forever Crazy”, calcando i palcoscenici di tutto il mondo.

Protagonista di reportage come “Les dessous du Crazy”, è spesso eletta per rappresentare la maison nelle interviste o per presenziare ai più importanti eventi internazionali.

Formata per la maggior parte dei soli di repertorio che fanno parte degli spettacoli, viene scelta per collaborare e partecipare alle creazioni di Philippe Decouflé, Ali Mahdavi, Stephane Jarny in collaborazione con famosi designer come Christian Louboutin e Chantal Thomass per poi diventare Dance Captain dell’equipe del Crazy Horse.

E’ tra le prescelte a prendere parte ai numeri delle guest star del Crazy Horse e a dividere il palco con Dita Von Teese, Conchita Wurst e Noemi Lenoir, ma la più bella esperienza è stata per lei essere tra le ragazze che ballano accanto a Beyonce nel suo video “Partition” con Jay Z.

Deborah Lettieri di Amici 2024: la vita privata

Il 2017 è l’anno che segna alcuni cambiamenti: Deborah si laurea in Scienze delle Attività Motorie con 110 e Lode, successivamente parte in tournée con il Crazy Horse per 4 mesi in Australia, Singapore e Macao e al suo ritorno in Italia fa la sua prima apparizione televisiva come giudice nella seconda edizione di ‘Dance Dance Dance0 al fianco di Luca Tommasini, Vanessa Incontrada e Daniel Ezralow.

Nel 2020 coreografa il musical “Fame” al Teatro Casino de Paris portato poi anche al Teatro Les Folies Bergères, sempre a Parigi.

Due anni fa, balla fino al quarto mese di gravidanza poi, prende una pausa per dedicarsi alla sua bambina. Successivamente, nonostante l’offerta di rientrare come show manager del Crazy Horse, sceglie ‘Amici’.

Ha un profilo Instagram @deborah_gloria_lettieri che, ad oggi, conta oltre 18900 followers.