Carlo Conti gioca d’ampio anticipo e svela il cast dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023. Quella che vedremo a partire da venerdì 22 settembre prossimo sarà l’edizione numero 13 del varietà di Rai 1. Confermata la giuria come anticipato da TvBlog con le presenze di Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e – chiaramente – un quarto giudice che di puntata in puntata cambierà.

Partiamo da una conferma, anzi due, le stesse annunciate dal conduttore sul suo Instagram (in passato già utilizzato da Conti per comunicazioni in merito a T&Q), Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni saranno nuovamente i ‘ri-ripetenti’ poiché “Il ripetente ha peggiorato il prof” scrive Carlo.

A distanza di pochi minuti, in un altro post Instagram, ecco arrivare la lista dei dieci concorrenti che vedremo mettersi nei panni di star italiane ed internazionali.

Tale e Quale Show 2023, tra i concorrenti ecco i volti da reality

Poco più della metà dei concorrenti in passato ha partecipato almeno ad un reality show. E’ il caso di Pamela Prati che, ad un anno di distanza dalla partecipazione della sua amica Valeria Marini, approda nello show del venerdì sera. Lo scorso anno ha partecipato per la seconda volta al Grande Fratello VIP.

Cristina Scuccia, in passato vincitrice della prima edizione di The Voice of Italy (quando lei era ancora Suor Cristina), recentemente è stata naufraga dell’Isola dei Famosi 2023, primo reality show a cui ha partecipato dov’è arrivata sesta.

Anche Maria Teresa Ruta è stata naufraga dell’Isola in passato e partecipante del Grande Fratello VIP nel 2020. Ginevra Lamborghini, altra concorrente del Grande Fratello VIP che, però, non ha concluso la sua avventura nel migliore dei modi.

Scialpi è stato concorrente di Music Farm nel 2004 condotto da Amadeus e, nel 2015, ha affrontato una delle avventure di Pechino Express.

Termina il sestetto dei volti da reality l’attore Alex Belli. E’ stato concorrente di Ballando con le stelle nel 2012, dell’Isola dei Famosi nel 2015, della seconda edizione di Temptation Island VIP nel 2019 e del GF VIP nel 2021.

Tale e Quale Show, non mancano i talent

L’altra metà del cast vede la figlia d’arte Jasmine Rotolo (figlia dell’indimenticata Stefania), Ilaria Mongiovì che a 15 anni partecipò alla prima edizione di Ti lascio una canzone, datata 2008. Proseguiamo con Lorenzo Licitra, ex talent concorrente dell’edizione di X Factor 2017 vinta da quest’ultimo e che diede il via alla carriera dei Maneskin. A conclusione, Gaudiano, il cantante è stato tra i vincitori di Sanremo Giovani ed ha gareggiato tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Polvere da sparo”, vincendo anche la categoria.

Questa la lista dei protagonisti di Tale e Quale Show numero 13. Appuntamento dal 22 settembre prossimo in prima serata su Rai 1.