Oggi, martedì 27 settembre 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà/talent show per vip dedicato alle imitazioni di cantanti famosi, condotto da Carlo Conti.

La nuova edizione dello show del venerdì sera di Rai 1 avrà inizio il 30 settembre 2022 e andrà in onda, come di consueto, in prima serata per un totale di 8 puntate (compreso Il Torneo con i concorrenti dell’anno scorso).

Per quanto riguarda la giuria, in quest’edizione, ritroveremo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro, si aggiungerà un quarto giudice/imitatore, uno diverso per ogni puntata.

I concorrenti di questa dodicesima edizione sono Elena Ballerini, conduttrice ed inviata di Mezzogiorno in Famiglia e Citofonare Rai 2, Rosalinda Cannavò, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Samira Lui, terza classificata a Miss Italia nel 2017, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, ex concorrente di Amici nel 2006, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino, ex concorrente di Amici nel 2004, e Francesco Paolantoni (affiancato da Gabriele Cirilli), già concorrente della decima edizione di Tale e Quale Show.

I concorrenti saranno seguiti dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e dall’actor coach Emanuela Aureli.

Come seguire la conferenza stampa di Tale e Quale Show

Nel corso della conferenza stampa, interverranno Carlo Conti, Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Giovanni Anversa, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Leonardo Pasquinelli, CEO Endemol Shine Italy, il cast e la giuria di quest’edizione.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.